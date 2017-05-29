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Технологии

Бакинский суд запретил сети Kontakt продажу нелицензионного ПО Microsoft 29.05.2017 11:47

Бакинский административно-экономический суд № 1 впервые принял решение о применении законодательства Азербайджана в области защиты авторских прав на программное обеспечение (ПО) в отношении компании, которая продавала компьютеры с предустановленным нелицензионным ПО Microsoft.

Согласно решению суда, компании ABC Telecom (Kontakt) было запрещено продавать и использовать нелицензионное ПО Microsoft.

Кроме того, судебные исполнители имеют право проводить регулярные проверки бухгалтерских книг и стоков магазинов Kontakt, чтобы удостовериться в их работе в соответствии законодательству.

Это решение подчеркивает высокую решимость властей Азербайджана ликвидировать распространение и использование нелицензионного ПО.

«Решение суда первой инстанции является важным шагом в наших усилиях, направленных на защиту клиентов от серьезных угроз безопасности, юридических и финансовых рисков, связанных со становлением жертвами подделок. Это поможет нам в установлении безопасных и правовых методов для распространения программного обеспечения и будет ударом по постоянно растущему количеству киберугроз в результате использования поддельного ПО. Эффективная борьба с цифровым преступлением имеет жизненно важное значение для создания безопасного киберпространства, в том числе и в Азербайджане», - сказала Марья Лайтинен (Marja Laitinen), старший юрист подразделения Microsoft Digital Crimes в Центральной и Восточной Европе.

Подделка и использование нелицензионного ПО являются наиболее распространенными рисками кибербезопасности для азербайджанских пользователей компьютеров.

«Несмотря на обнадеживающие разработки в области защиты прав на ПО, пиратство по-прежнему процветает в республике. Согласно последнему отчету BSA, уровень пиратства ПО в Азербайджане снизился только на 1 процентный пункт, с 85% в 2013 году до 84% в 2016 году», - отмечается в заявлении компании.

В исследовании под названием «Нелицензионное программное обеспечение и угрозы кибербезопасности», проведенном IDC по заказу BSA в 2015 году, статистический анализ сравнивал показатели нелицензионного ПО, установленного на ПК в 81 стране, с количеством обнаруженных вредоносных программ на компьютере, отслеживаемых компанией-членом BSA, Microsoft.

Это исследование показывает, что существует сильная положительная корреляция (r = 0,79, по шкале от 0 до 1, при этом 1,00 является максимальной корреляцией) между показателями нелицензионного ПО и инцидентов вредоносного ПО. Дальнейший анализ показывает, что количество нелицензионного ПО в стране является сильным показателем вредоносных программ в этой стране.

Следовательно, продажа и использование лицензионных программных продуктов являются краеугольным камнем личной и бизнес кибербезопасности.

По мнению экспертов Microsoft, большинство компаний могут снизить риски кибербезопасности, приобретая лицензионное ПО у доверенных поставщиков и управляя их лицензиями путем разработки политики и практики эффективного управления программными активами (SAM). Увеличение использования лицензионного ПО неизбежно приведет к изменениям в поведении потребителей и повлияет на общую бизнес-среду Азербайджана.

«В Азербайджане развивается система защиты интеллектуальной собственности и страна, являясь активным членом Всемирной организации интеллектуальной собственности, принимает участие в разработке новых международных правил. Корпорация Microsoft берет на себя ответственность за то, чтобы серьезно защитить людей от покупки неподлинного ПО и готова предоставлять потребителям инструменты для их идентификации, а также защищать пользователей, преследуя программных пиратов. Именно поэтому компания передала суду это дело и продолжит деятельность по защите своих клиентов от того, чтобы они не стали жертвами поддельного ПО», - отмечается в заявлении Microsoft.

Отметим, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном суде в установленном законом порядке.

1news.az

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