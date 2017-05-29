Подразделение Samsung по производству дисплеев опубликовало на своём официальном YouTube-канале видеоролик, в котором демонстрируется работа инновационного растягиваемого экрана.

Как указывает CNET, прототип имеет диагональ 9,1 дюйма и способен деформироваться, "словно батут": дисплей можно продавить внутрь на 12 миллиметров. Кроме того, экран выдерживает растягивание, скручивание и сгибание в обоих направлениях, при этом он продолжает работать и воспроизводить изображение.

В Samsung отметили, что растягиваемые дисплеи могут использоваться в мобильных гаджетах, робототехнике, автомобилях и IoT-устройствах. При этом представители компании не смогли назвать сроки внедрения технологии в реальные продукты.