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Технологии

Компания Huawei объявляет программу развития по ИКТ для азербайджанских студентов 27.05.2017 18:32

Компания Huawei в сотрудничестве с Министерством транспорта, связи и высоких технологий с целью поиска юных талантов в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и для улучшения их знаний и навыков объявила  о запуске программы «Seeds for the Future».

Программа направлена на развитие юных дарований, а также на повышение знаний и квалификации студентов в области ИКТ.

По итогам конкурса, коллегия жюри  выберет 10 блестящих  студентов,  владеющих  знаниями в области ИКТ, которые  совершат поездку в Китайскую Народную Республику.

Двухнедельная программа поездки для победителей начнется в Пекине, где студенты познакомятся с культурой Китая, а также получат возможность посетить исторические места.

Затем студенты отправятся  в Шэньчжэнь, в головной офис  компании «Huawei», которая считается одной из крупнейших ИТ-компаний в мире. Здесь студенты получат информацию о самых последних технологических инновациях, а также будут посещать учебные курсы по ИКТ.

Целью «Huawei» является развитие знаний талантливых студентов в области ИКТ в Китае и проведение местных учебных программ в этой области в сотрудничестве с азербайджанскими университетами.

В декабре 2015 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Выставочный центр  компании Huawei в Пекине,  где подчеркнул, что Азербайджан уделяет большое внимание развитию информационных  и коммуникационных  технологий и  Huawei  играет огромную роль  в этом процессе.

Руководство страны также стремится поощрять молодых  азербайджанцев в получении опыта и приобретении международных связей.

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