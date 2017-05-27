Компания Huawei в сотрудничестве с Министерством транспорта, связи и высоких технологий с целью поиска юных талантов в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и для улучшения их знаний и навыков объявила о запуске программы «Seeds for the Future».

Программа направлена на развитие юных дарований, а также на повышение знаний и квалификации студентов в области ИКТ.

По итогам конкурса, коллегия жюри выберет 10 блестящих студентов, владеющих знаниями в области ИКТ, которые совершат поездку в Китайскую Народную Республику.

Двухнедельная программа поездки для победителей начнется в Пекине, где студенты познакомятся с культурой Китая, а также получат возможность посетить исторические места.

Затем студенты отправятся в Шэньчжэнь, в головной офис компании «Huawei», которая считается одной из крупнейших ИТ-компаний в мире. Здесь студенты получат информацию о самых последних технологических инновациях, а также будут посещать учебные курсы по ИКТ.

Целью «Huawei» является развитие знаний талантливых студентов в области ИКТ в Китае и проведение местных учебных программ в этой области в сотрудничестве с азербайджанскими университетами.

В декабре 2015 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Выставочный центр компании Huawei в Пекине, где подчеркнул, что Азербайджан уделяет большое внимание развитию информационных и коммуникационных технологий и Huawei играет огромную роль в этом процессе.

Руководство страны также стремится поощрять молодых азербайджанцев в получении опыта и приобретении международных связей.