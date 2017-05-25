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Технологии

Кондиционеры Wind-Free™от Samsung – комфорт «безветренного» охлаждения 25.05.2017 09:44

Всем знакомо ощущение резкой боли в шее или чувство, когда лето проходит мимо тебя, потому что ты «простудился» от того, что кондиционер «дул» прямо на тебя.

Но, как и у каждой проблемы имеется свое решение, так и в этом случае решение пришло от корейской компании Samsung. На выставке потребительской электроники CES 2017 в Лас-Вегасе Samsung представил первый настенный Wind-Free™кондиционер. Уникальная технология охлаждения Wind-Free™ обеспечивает более эффективное охлаждение помещения, не создавая дискомфорта прямыми потоками холодного воздуха. При этом кондиционеры с технологией Wind-Free™ потребляют меньше электроэнергии.

Больше не придется спорить из-за температуры охлаждения или гадать, где бы разместить кондиционер так, чтобы он охлаждал всю комнату, а не отдельные ее участки, да еще так, чтобы потоки холодного воздуха не «продували» членов семьи. Потому что с новым «треугольным» дизайном от Samsung кондиционер имеет широкий воздухозаборник, захватывающий больший объем воздуха, а оптимальная ширина и угол выходного отверстия, а также дополнительные v-образные направляющие и большой вентилятор — на 22% крупнее, чем в предыдущих моделях, - гарантируют быстрое охлаждение и эффективное распространение прохладного воздуха по всему периметру помещению.

А для заботливых мам, тайком выключающих кондиционер пока дети спят, чтобы они не заболели, также есть замечательная новость от Samsung. Кондиционеры Samsung нового поколения обеспечивают идеальный климат в помещениях, поддерживая комфортную температуру за счет технологии охлаждения Wind-Free™, плавно распределяющей охлажденный воздух по помещению через 21 тысячу микроскопических отверстий. Двухступенчатая система сначала охлаждает воздух в режиме быстрого охлаждения Fast Cooling Mode, а после достижения желаемой температуры автоматически переключается в режим Wind-Free™, который поддерживает комфортную температуру «неподвижным потоком» воздуха. Наглядно с работой Wind-Free™ можно ознакомиться в ролике под названием The Wind-Free™* Experiment на YouTube-канале Samsung. Ролик описывает эксперимент по средству маленьких «мельниц» из термобумаги.

Нужно также отметить, что такой «безветренный» подход не только повышает комфорт, но и позволяет снизить потребление электроэнергии до 70% по сравнению с режимом быстрого охлаждения. Применение нового 8-полюсного цифрового инвертора Samsung с технологией POWERboost™ позволяет мотору кондиционера уменьшить колебания крутящего момента, что снижает общее энергопотребление и сокращает время, необходимое компрессору для достижения максимальных оборотов. Говоря обычным языком, кондиционер не выключается, достигнув заданной температуры в то время как воздух в комнате начинает нагреваться, а создает комфортную среду, постоянно поддерживая температуру. А так как не происходит бесконечного цикла включения и выключения, для которого требуется большое количество энергии, вы экономите на счетах за электроэнергию.

Новые кондиционеры от Samsung оснащены еще одним очень нужным дополнением - Wi-Fi-модулем для удаленного беспроводного управления. После прогулки по магазинам в жаркий день, в самое пекло, так хочется попасть домой «под кондиционер». Теперь это очень просто, через приложение Samsung Smart Home на смартфоне можно включать/выключать кондиционер, регулировать температуру, изменять настройки, получать данные о состоянии и энергопотреблении устройства в реальном времени, а также при необходимости устранять неполадки из любой точки мира через Интернет.

Дополнительную информацию о кондиционерах Samsung можно получить в сети магазинов Baku Electronics.

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