В приложении Instagram появилась новая функция — «Архив».

Опубликованные фотографии можно будет скрывать, не удаляя их из аккаунта. После того как снимок или видео попадает в «Архив», его можно будет восстановить в ленте.

Решение добавить эту функцию связано с тем, что пользователи сервиса часто удаляют фотографии, которые набрали мало лайков или получили негативные комментарии, а потом могут пожалеть об этом.

Сейчас функция «Архив» доступна некоторым пользователям в тестовом режиме. Чтобы посмотреть скрытые снимки, нужно нажать на иконку с часами в правом верхнем углу. После разархивирования материалов все лайки и комментарии сохраняются.

Buro247.ru