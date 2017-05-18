USD1.7025
EUR1.8609
RUB0.0300
Brent51.60
WTI48.57
Золото2 096.20
S&P 500 Index2 390.90
Nikkei 22519 858.86
Технологии

Google представила новую версию Android 18.05.2017 03:00

Корпорация Google представила новую версию Android в рамках ежегодной конференции Google I/O 2017.

Прямая трансляция мероприятия велась на официальном YouTube-канале.

Разработчики в очередной раз сделали упор на оптимизацию системы и повышение автономности. Android O обзавелась новыми ограничениями для приложений, которые работают в фоновом режиме, что помогает улучшить работу устройства. Приложениям в фоне теперь нельзя интенсивно потреблять интернет-трафик и данные с GPS. Также в магазине приложений появится система защиты от вредоносных программ на основе машинного обучения.

В системе появились специальные бейджи для иконок, которые показывают наличие уведомлений от данного приложения. Удерживая иконку приложения, можно сразу же прочитать уведомление. Подобные бейджи есть в iOS и некоторых лаунчерах для Android. Сами пиктограммы стали адаптивными и автоматически подстраиваются под общий вид системы.

Нововведения появились и в системе многозадачности. Теперь для некоторых приложений появилась возможность запускаться в режиме «картинка в картинке». Таким образом видеоплеер может быть запущен отдельным мини-окном поверх всего экрана с возможностью это окно перемещать и масштабировать. Переработке подверглись приложение «Настройки», пункт уведомлений, статус-бар и многие другие элементы системы.

Лента.ру

245количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
История о том, как азербайджанские озабоченные мужчины «достали» иностранную студентку возмутила соцсетиОбъявленный вчера пропавшим мальчик нашелся в Нардаране - ФОТО - ОБНОВЛЕНОНа Исламских Играх штангист перекрестился после выполненного упражнения - ВИДЕО«Да, бросила, и правильно сделала»: Мать маленькой Ягмур снимает с себя всю ответственность за избитую дочь - ВИДЕОРафаэль Агаев: «Я не зазнаюсь, как некоторые наши спортсмены - хожу и в моллы, и в чайхану за 1 манат»Актриса Зюмрюд Гасымова, победившая рак: «Мне хотелось перемотать мою жизнь, словно пленку …» - ФОТО – ВИДЕООзджан Дениз: «Мне понятен гнев азербайджанцев…» - ВИДЕОАрестован виновный в доведении женщины до самоубийства – ФОТО – ВИДЕОMiroir: новый стильный адрес на модной карте Баку - ФОТОМинобразования прокомментировало информацию в СМИ о ликвидации куррикулума

НОВОЕ НА САЙТЕ

18 мая04:26 Украинский юрист подал в суд на Порошенко из-за запрета российских соцсетей03:58 Преданный пёс не отходил от хозяина, потерявшего сознание, пока не приехал врач - ВИДЕО03:29 СМИ: король Нидерландов тайно работает пилотом одной из авиакомпаний03:00 Google представила новую версию Android02:34 Г.Карасин: Конвенция о правовом статусе Каспийского моря может быть подписана на встрече глав прикаспийских государств02:05 «Ювентус» обыграл «Лацио» и выиграл Кубок Италии - ФОТО01:47 «Монако» стал чемпионом Франции - ФОТО01:30 «Исламиада»: Абакарова, Тагизаде, Харчегани и Исаев выиграли золото в таэквондо01:12 Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил 50-ю золотую медаль Азербайджана на Исламиаде таэквондисту Радику Исаеву - ФОТО00:45 Азербайджанские спортсмены завершили второй день соревнований «Баку – 2017» по легкой атлетике с 6 медалями - ФОТО00:17 WhatsApp восстановил работу после сбоя00:01 Исполняется 25 лет со дня оккупации Арменией Лачинского района Азербайджана17 мая23:48 В Венесуэле в ходе протестов убили подростка23:19 Геологи предсказывают мощнейшее землетрясение в Новой Зеландии22:50 Меркель пригрозила Лондону санкциями в случае ограничения свободы передвижения