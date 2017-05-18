Большая часть информации, с которой мы сталкиваемся каждый день, состоит из визуальной - картинки, знаки, улыбки родных, которыми хочется любоваться все время.

Поэтому иметь отличную камеру под рукой хочет каждый. Но не всегда наши фотографии и видео дают нам желаемую отдачу, ведь, подумайте сами, сколько снимков обычно вы делаете ради желанной «идеальной» фотографии. Знакомьтесь, Samsung Galaxy S8 и S8+ - смартфоны, оснащенные двумя высокотехнологичными камерами, чтобы запечатлеть каждый момент вашей жизни.

После презентации 14 апреля в Баку стало ясно, что смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ явно созданы, чтобы «удивлять». Вдохновляющий дизайн, огромный, изогнутыйэкран, занимающий 84% всей площади переднего корпуса, усиленное «железо» (процессор Samsung Exynos 8895, который на 10% сильнее предыдущего поколения и потребляет на 20% меньше энергии, а также 4 ГБ RAM), три уровня защиты (сканеры радужки глаз, лиц и отпечатков пальцев) и, конечно же, две улучшенные фотокамеры.

Основная камера использует 12-мегапиксельную матрицу с размером пикселя 1,4 мкм, а также светосильный объектив с диафрагмой f/1,7, систему оптической стабилизации и технологию Dual Pixel, которая призвана обеспечивать настолько быструю автофокусировку, что можно запечатлеть даже самые резкие движения в условиях недостаточного освещения. Использование технологии Dual Pixel означает, что в каждый пиксель сенсора камеры встроен фазовый фотодиод, на обычных камерах только 5-10% от общего количества пикселей относятся к фазовому автофокусу. Человек фокусируется на каком-либо объекте благодаря тому, что мозг объединяет изображения с правого и левого глаза в одно, поэтому мы способны разглядеть даже быстро движущиеся предметы. Технология работает также, изображение с каждого фотодиода объединяется в одно. «Интригующей» модернизацией является и технология мультикадровой съемки. С ее помощью камера делает серию фотографий вместо одной и складывает их для более четкого изображения с меньшим количеством шума. Теперь даже при плохом освящении можно будет получить отличный снимок. Samsung утверждает, что многокадровая обработка изображений происходит очень быстро, буквально на лету. Эта технология работает и с увеличенным (приближенным) снимком. Нужно отметить, что благодаря защите стандарта IP68 (смартфоны способны оставаться в воде до 30 минут на глубине не более 1,5 м) фото можно снимать даже под дождем.

Приложение камеры Galaxy S8 и S8+ позволяет легко управлять съемкой даже при помощи одной руки - серия проведений по экрану запускает различные варианты, переключает между камерами, позволяет менять фильтры и эффекты. Например, проведение пальцем вправо открывает режимы съемки, в то время как проведение слева показывает фильтры, а свайпы «вверх» или «вниз» переключают камеры.

Снимает камера в автоматическом или ручном режиме. В режиме ручных настроек можно настраивать выдержку (от 1/24000 до 10 с), светочувствительность (до ISO 800), баланс белого и экспокоррекцию. Есть возможность ретуши снимков, поддержка HDR auto и режим с выборочным фокусом для изменения глубины резкости на готовом снимке.

Селфи стали неотъемлемой частью нашей жизни. Поэтому отличная селфи-камера - одно из главных требований пользователей смартфонов. Так, фронтальная камера на GalaxyS8 и S8+ увеличила свое разрешение с 5 мегапикселй до 8. Камера оснащена светосильным объективом для идеальных селфи даже ночью, а также поддерживает интеллектуальный автофокус с функцией распознавания лиц. Естественно, имеется режим ретуши селфи-фотографий.

Обе камеры поддерживают фильтры и стикеры - краеугольный камень каждой социальной сети в эти дни. Всего существует 16 фильтров, в том числе 8 косметических. Есть 34 стикера и 50 печатей, которые можно добавить к снимкам. Но то, что должно быть действительно забавным, - это анимированные лицевые стикеры. Камера может распознавать, отслеживать ваше лицо и накладывать на него забавные стикеры - например, очки или шляпы.

В механизм работы камеры также интегрирован виртуальный помощник Bixby. Принцип его работы основан на искусственном интеллекте, в частности, на нейронных сетях, которые способны самообучаться. Работу помощника условно можно разделить на три составные части:

Полнота функциональности. Bixby позволяет управлять голосом практически тем же набором функций, который доступен для традиционного способа взаимодействия посредством сенсорного интерфейса. Понимание происходящего. Bixby будет постепенно добавлять на свою панель функциональные виджеты, которые должны экономить время пользователя. Например, в утренние часы на панели будет размещена информация о погоде, а вечером - будильник. Распознавание. Вы сможете спокойно сфотографировать интересующие вас объекты (вино, QR-код, Девичью башню и т.д.), а Bixby поможет вам найти, где расположен объект, похожие снимки и предоставить список магазинов, где можно приобрести данный товар. Bixby также поможет перевести текст и все это только по одной фотографии.

Несомненно, мощные и изящные Galaxy S8 и S8+ придутся по вкусу ценителям качества и многофункциональности. Дополнительную информацию о смартфонах можно получить в сети магазинов Baku Electronics, İrshad Telecom, Kontakt Home и Soliton.

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