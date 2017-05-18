Большая часть информации, с которой мы сталкиваемся каждый день, состоит из визуальной - картинки, знаки, улыбки родных, которыми хочется любоваться все время.
Поэтому иметь отличную камеру под рукой хочет каждый. Но не всегда наши фотографии и видео дают нам желаемую отдачу, ведь, подумайте сами, сколько снимков обычно вы делаете ради желанной «идеальной» фотографии. Знакомьтесь, Samsung Galaxy S8 и S8+ - смартфоны, оснащенные двумя высокотехнологичными камерами, чтобы запечатлеть каждый момент вашей жизни.
После презентации 14 апреля в Баку стало ясно, что смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ явно созданы, чтобы «удивлять». Вдохновляющий дизайн, огромный, изогнутыйэкран, занимающий 84% всей площади переднего корпуса, усиленное «железо» (процессор Samsung Exynos 8895, который на 10% сильнее предыдущего поколения и потребляет на 20% меньше энергии, а также 4 ГБ RAM), три уровня защиты (сканеры радужки глаз, лиц и отпечатков пальцев) и, конечно же, две улучшенные фотокамеры.
Основная камера использует 12-мегапиксельную матрицу с размером пикселя 1,4 мкм, а также светосильный объектив с диафрагмой f/1,7, систему оптической стабилизации и технологию Dual Pixel, которая призвана обеспечивать настолько быструю автофокусировку, что можно запечатлеть даже самые резкие движения в условиях недостаточного освещения. Использование технологии Dual Pixel означает, что в каждый пиксель сенсора камеры встроен фазовый фотодиод, на обычных камерах только 5-10% от общего количества пикселей относятся к фазовому автофокусу. Человек фокусируется на каком-либо объекте благодаря тому, что мозг объединяет изображения с правого и левого глаза в одно, поэтому мы способны разглядеть даже быстро движущиеся предметы. Технология работает также, изображение с каждого фотодиода объединяется в одно. «Интригующей» модернизацией является и технология мультикадровой съемки. С ее помощью камера делает серию фотографий вместо одной и складывает их для более четкого изображения с меньшим количеством шума. Теперь даже при плохом освящении можно будет получить отличный снимок. Samsung утверждает, что многокадровая обработка изображений происходит очень быстро, буквально на лету. Эта технология работает и с увеличенным (приближенным) снимком. Нужно отметить, что благодаря защите стандарта IP68 (смартфоны способны оставаться в воде до 30 минут на глубине не более 1,5 м) фото можно снимать даже под дождем.
Приложение камеры Galaxy S8 и S8+ позволяет легко управлять съемкой даже при помощи одной руки - серия проведений по экрану запускает различные варианты, переключает между камерами, позволяет менять фильтры и эффекты. Например, проведение пальцем вправо открывает режимы съемки, в то время как проведение слева показывает фильтры, а свайпы «вверх» или «вниз» переключают камеры.
Снимает камера в автоматическом или ручном режиме. В режиме ручных настроек можно настраивать выдержку (от 1/24000 до 10 с), светочувствительность (до ISO 800), баланс белого и экспокоррекцию. Есть возможность ретуши снимков, поддержка HDR auto и режим с выборочным фокусом для изменения глубины резкости на готовом снимке.
Селфи стали неотъемлемой частью нашей жизни. Поэтому отличная селфи-камера - одно из главных требований пользователей смартфонов. Так, фронтальная камера на GalaxyS8 и S8+ увеличила свое разрешение с 5 мегапикселй до 8. Камера оснащена светосильным объективом для идеальных селфи даже ночью, а также поддерживает интеллектуальный автофокус с функцией распознавания лиц. Естественно, имеется режим ретуши селфи-фотографий.
Обе камеры поддерживают фильтры и стикеры - краеугольный камень каждой социальной сети в эти дни. Всего существует 16 фильтров, в том числе 8 косметических. Есть 34 стикера и 50 печатей, которые можно добавить к снимкам. Но то, что должно быть действительно забавным, - это анимированные лицевые стикеры. Камера может распознавать, отслеживать ваше лицо и накладывать на него забавные стикеры - например, очки или шляпы.
В механизм работы камеры также интегрирован виртуальный помощник Bixby. Принцип его работы основан на искусственном интеллекте, в частности, на нейронных сетях, которые способны самообучаться. Работу помощника условно можно разделить на три составные части:
Несомненно, мощные и изящные Galaxy S8 и S8+ придутся по вкусу ценителям качества и многофункциональности. Дополнительную информацию о смартфонах можно получить в сети магазинов Baku Electronics, İrshad Telecom, Kontakt Home и Soliton.
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