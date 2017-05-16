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Технологии

Apple изобрела свою коробку для пиццы - ФОТО 16.05.2017 19:31

Корпорация Apple разработала и запатентовала собственную коробку для пиццы.

Об этом рассказал журналист Wired, который посетил новый кампус компании.

Отмечается, что контейнер был создан, чтобы сотрудники могли взять из столовой пиццу, пирог или любой другой продукт и принести ее к своему рабочему месту. В крышке размещено восемь вентиляционных отверстий, чтобы предотвратить скапливание влаги.

Business Insider пишет, что заявка на регистрацию коробки для пиццы была подана еще в 2010 году, однако саму коробку продемонстрировали только сейчас. В ее разработке принимал участие управляющий кафе Apple Park Франческо Лонгони (Francesco Longoni).

В сентябре прошлого года Apple запатентовала обыкновенный бумажный пакет с гибкими ручками. В Apple называют свое изобретение просто «сумкой». Оно лишено каких-то высокотехнологичных приспособлений, вроде встроенного аккумулятора или Bluetooth-соединения.

Авторы патента утверждают, что большинство бумажных пакетов состоят менее чем на 50 процентов из перерабатываемых материалов, тогда как пакет Apple гораздо экологичнее.

Lenta.ru

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