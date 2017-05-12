Компания Microsoft в ходе конференции Build, которая проходит в Сиэтле, представила видеоредактор Story Remix, работающий на основе технологий машинного обучения.

Об этом сообщает The Verge.

Новое программное обеспечение позволяет монтировать видеоролики в "облачной" среде на любом устройстве. Как поясняет издание, в будущем Microsoft выпустит приложения для iOS и Android, благодаря чему пользователи смогут работать над проектами как на настольных платформах, так и на смартфонах.

Кроме того, Story Remix поддерживает синхронизацию с графическим редактором Paint 3D, что позволяет импортировать в видеоролики трёхмерные объекты. При желании пользователи также могут добавить музыкальное сопровождение, выбрав трек из каталога стримингового сервиса Groove Music.

Издание TechCrunch отмечает, что новый видеоредактор от Microsoft работает на основе технологий машинного обучения и способен монтировать видео самостоятельно. Пользователю достаточно лишь предоставить соответствующие данные.

В то же время команда The Verge окрестила Story Remix "Мувимейкером на стероидах" (Movie Maker — стандартное приложение Windows для редактирования видео. — Прим. ред.).

Новый видеоредактор станет частью обновления Windows 10 FallCreatorsUpdate, выход которого намечен на сентябрь 2017 года.