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Технологии

В Баку состоялось открытие бренд-зоны Lenovo 12.05.2017 10:15

При поддержке дистрибьюторской компании DiVi в Баку состоялось открытие бренд-зоны Lenovo по адресу: ул.Низами, 106С (тел.: +994 12 493 26 35).

В магазине впервые представлена революционная новинка Lenovo Yoga Book – уникальное сочетание ноутбука и планшета на базе Microsoft Windows.

Также в магазине можно ознакомиться с новинками от компании Lenovo, такими как:

- ноутбуки стоимостью от 450 AZN;

- ноутбуки для игр, дизайна и работы с графикой;

- легендарные корпоративные ноутбуки Think Pad;

- мониторы;

- моноблоки (All-in-one).

Компания DiVi работает на IT-рынке Азербайджана более 25 лет и является дистрибьютором таких компаний, как Lenovo, Canon, Epson, HPE, Acer, APC, Pocketbook, Kingston и других.

Авторизованный сервисный центр компании DiVi, находящийся по адресу: ул. Рашида Бейбутова, 89B, обслуживает весь спектр поставляемой продукции.

Более подробную информацию можно получить на www.divi.az

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