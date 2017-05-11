Многие, наверное, видели «шпионские» фильмы, где доступ в защищенную систему предоставляется только после того, как рисунок радужной оболочки глаз обнаружится в базе.

С новыми Galaxy S8 и S8+ это стало реальным. Флагманы от корейского производителя оснащены сканером радужной оболочки глаз, расположенным рядом с передней 8 МП-й селфи-камерой. Радужная оболочка наших глаз имеет свой неповторимый рисунок, который формируется у человека до 18 месяцев и остается неизменным до конца нашей жизни. Отпечатки пальцев мы оставляем почти на каждой поверхности, к которой прикасаемся, это значит, что копию отпечатка в теории повторить можно, а вот радужную оболочку глаз - нет. При этом мокрые и грязные пальцы устройству часто тяжело распознать, а зачастую с возрастом меняется текстура кожи, соответственно меняются и отпечатки пальцев. А радужку глаза подделать не представляется возможным, да и глаза изнутри никогда не заляпаны грязью, поэтому владельцу воспользоваться аутентификацией в любых условиях гораздо проще. Стоит также отметить, что рисунок радужной оболочки глаз различается даже у близнецов. Кроме того, сканер позволяет разблокировать смартфон, верифицировать аккаунт Samsung, залогиниться в приложениях и на веб-сайтах.

Однако сканер не просто фотографирует ваши глаза, а за доли секунды успевает провести ряд проверок. На практике процедура начинается с направленного инфракрасного луча ближнего спектра. Этот свет для идентификации подходит гораздо лучше, чем дневной, потому что камере легче захватить рисунок радужки, подсвеченный именно ИК-светом. Кроме того, такой сканер может работать в темноте. При этом идентификацию радужной оболочки могут проходить даже люди с плохим зрением, так как ИК-луч свободно проходит через прозрачные очки и линзы. После того как рисунок радужки зафиксирован, алгоритм переводит рисунок радужной оболочки глаза в код, который сравнивается с имеющейся базой.

В общей сложности Galaxy S8 и S8+ оснащены тремя биометрическими сканерами, следующим из которых является сканер распознавания лиц. Сканирование лиц — технология, в которой принимает участие фронтальная камера смартфона. По словам представителей компании Samsung, она позволяет разблокировать смартфон моментально (за 0,1 с), причем лицо пользователя может находиться на большом расстоянии от фронтальной камеры. Принцип пользования сканера очень прост: поднесите смартфон к лицу, как будто снимаете селфи, и фронтальная камера сразу же вас узнает. Обмануть сканер фотографией или даже «близнецом» не удастся, телефон узнает хозяина даже в кепке или другом головном уборе.

Сканирование лиц используется для разблокировки смартфона и заменяет ввод PIN-кода, пароля или графического кода.

И последний рубеж защиты - это привычный сканер отпечатков пальцев. Сканер отпечатков пальца перенесен на заднюю часть корпуса, рядом с 12 МП-й (Dual Pixel) основной камерой смартфона. Пожалуй, это отличное решение по размещению сканера, потому что теперь можно разблокировать смартфон всего лишь взяв его в руку.

Благодаря процессору Samsung Exynos 8895, который на 10% сильнее предыдущего поколения, и оперативной памяти в 4 ГБ с разблокировкой смартфоны справляются на «ура».

Слушайте любимую музыку, скачивайте фильмы, снимайте в любых условиях (даже в темное время суток и во время поездки на машине) с 64 ГБ внутренней памяти, ведь с Samsung Galaxy S8 и S8+ возможности «безграничны». С полным списком всех характеристик и функций новых флагманов можно ознакомиться уже сегодня в сети магазинов Baku Electronics, İrshad Telecom, İntegral, Kontakt Home и Soliton.

На правах рекламы