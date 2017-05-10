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Технологии

Бесплатные курсы английского языка для журналистов будут проводиться в режиме онлайн 10.05.2017 17:56

ООО Azercell Telecom внедряет очередное новшество.

Так, курсы английского языка для журналистов, организуемые компанией уже  7 лет, отныне будут проводиться в режиме онлайн. Организация курсов в режиме онлайн облегчит работу представителей медиа, создавая условия для привлечения на курсы еще большего числа журналистов.

Журналисты, желающие пройти этот курс, должны послать свои заявки по адресу [email protected]. Заявки будут приниматься с 10 мая по 13 мая 2017 года, и только первые 50 будут зачислены на курсы.

Частная подготовка каждого из представителей медиа, принимающих участие в курсах, начнется сразу после проверки уровня их знаний. Занятия будут длиться 6 месяцев.

Претворяя в жизнь проект, направленный на развитие представителей СМИ, Azercell оказывает поддержку в повышении их профессионального потенциала и роста международных связей.

Основной целью курсов является помощь азербайджанским журналистам в изучении языка и способствование их свободному обращению к источникам на английском языке.

Для информации отметим, что в течение 7 лет более 200 представителей СМИ приняли участие в специализированных курсах иностранного языка, организуемых Azercell. Успешное проведение курсов помогло журналистам  овладеть грамматикой языка, а также развить уровень разговорной и письменной речи на английском. Кроме того, в конце каждого учебного года двое представителей медиа, отличившихся на курсах, были отправлены в Великобританию для усовершенствования знания английского языка.

Напомним, что Azercell Telecom регулярно осуществляет различные интересные проекты для представителей медиа. Azercell является единственным мобильным оператором, который подготовил специальный тарифный план для работников СМИ — MediaCell. В то же время компания реализовала ряд проектов и тренингов, направленных на повышение профессионализма журналистов.

Для получения дополнительной информации необходимо обращаться по адресу news@mcs.az.

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