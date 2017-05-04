Сервис обмена сообщениями WhatsApp восстановил работу мессенджера после сбоя, который продлился в течение нескольких часов.

Об этом со ссылкой на заявление представителей компании пишет Reuters.

«Пользователи WhatsApp во всех частях мира не могли получить доступ к мессенджеру в течение нескольких часов. Мы исправили проблему и приносим извинения за неудобства», — цитирует агентство сообщение пресс-службы организации.

Ранее 4 мая на сбой в работе сервиса пожаловались пользователи WhatsApp в Великобритании, Бразилии, США, Индии и Канаде. Приложение, как замечал Reuters, перестало работать в операционных системах Apple Inc. (iOS), Alphabet Inc. (Android) и Microsoft (Windows Mobile).

Представители WhatsApp тогда сообщили, что знают о произошедшей проблеме. «Вернуть работоспособность сервиса на 100% для каждого пользователя» они пообещали «в течение нескольких часов».

РБК