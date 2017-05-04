Работа популярного мессенджера WhatsAppпрактически восстановилась после недавнего сбоя, сообщают специализированные интернет-сервисы.

Как отмечает американский сетевой ресурс The Verge, специализирующийся на публикациях о компьютерной технике, гаджетах и стиле жизни, неполадки в работе приложения продолжались около двух часов. Сервис Downdetector, отслеживающий популярные интернет-ресурсы, передает, что сбои практически прекратились.

Агентство Рейтер со ссылкой на пресс-службу компании сообщает, что проблема в работе приложения устранена.

"Мы исправили проблему и приносим извинения за неудобства", — цитирует агентство сообщение пресс-службы WhatsApp.

Неполадки в работе WhatsApp были зафиксированы, в частности, в России, США, Европе и Бразилии.

РИА Новости