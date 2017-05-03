Социальная сеть Facebook планирует нанять 3 тыс. новых работников, чтобы отсматривать пользовательский контент после нескольких громких инцидентов, связанных с размещением видео самоубийств и убийств, сообщает CNN.

Марк Цукерберг, главный исполнительный директор и соучредитель компании, заявил, что новые сотрудники будут анализировать миллионы жалоб на жестокие видео, которые Faceebook получает каждую неделю.

В компании уже работают 4,5 тыс. человек.

«Если мы собираемся строить безопасное общество, мы должны реагировать как можно быстрее», — заявил Цукерберг.

Заявление появилось через несколько недель после инцидента с видео, запечатлевшем убийство в Кливленде, которое было доступно в соцсетях несколько часов, прежде чем его удалили.

Вскоре после этого в Таиланде мужчина опубликовал на своей странице убийство дочери.

Gazeta.ru