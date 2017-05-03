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Технологии

Илон Маск избавит Лос-Анджелес от пробок с помощью системы туннелей - ВИДЕО 03.05.2017 02:50

Генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск запустил футуристический проект многоэтажных подземных туннелей для автомобилей.

Благодаря этому из пригорода Лос-Анджелеса (США) до центра города можно будет добраться за пять минут. Об этом предприниматель рассказал на конференции TED, а в Сети поясилась видеопрезентация проекта.

По словам Маска, его очередной стартап The Boring Company возглавил инженер SpaceX Стив Дэвис. Новая фирма работает над проектом создания сети подземных туннелей в Лос-Анджелесе. В них автомобили будут транспортироваться на специальных электрических платформах, которые смогут разгоняться до 210 км/ч, передает Business Insider.

Как ожидается, по туннелям смогут перемещаться не только автомобили, но и скоростные пассажирские капсулы Hyperloop.

Примечательно, что еще в декабре 2016 года Илон Маск предлагал решить проблему пробок в Лос-Анджелесе с помощью туннеля. А в конце января 2017 года началось создание тестового объекта длиной 15 метров и шириной 9 метров на глубине 4,5 метра на территории штаб-квартиры SpaceX в Хоторне, передает NEWSru.com.

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