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Технологии

Microsoft представила обновленную версию Windows 10 и новый ноутбук - ФОТО 02.05.2017 22:39

Microsoft представила новую версию операционной системы Windows 10S, а также новый ноутбук Microsoft Surface Laptop.

Новая ОС будет обладать ограниченным функционалом, но повышенной скоростью работы и защитой. Она предназначена для использования в учебных целях и будет доступна летом 2017 года.

В частности, программы на ней будут запускаться непосредственно из магазина приложений Windows Store, что позволит исключить ряд уязвимостей внутри программ. Программы пакета Office, включая Word, Excel и PowerPoint, будет бесплатным для учащихся и преподавателей.

Эксперты отмечают, что Windows 10S призвана составить конкуренцию бюджетным ноутбукам на ОС Chrome. Благодаря оптимизации и отказу от многих функций она хорошо приспособлена для работы на слабых ноутбуках, стоимость которых начинается от $189. Компьютеры от партнеров Microsoft, в числе которых Asus, Dell и HP, с предустановленной Windows 10S поступят в продажу этим летом.

Кроме того, Microsoft презентовала собственный ноутбук стоимостью от $999. Он будет оснащен процессорами Intel Core i5 и Intel Core i7 (в более дорогой версии), сенсорным экраном шириной 13,5 дюйма и до 16 Гб оперативной памяти. Его вес составит порядка 1,25 кг, что меньше, чем у сопоставимого MacBook Air.

Интерфакс

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