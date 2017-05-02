Microsoft представила новую версию операционной системы Windows 10S, а также новый ноутбук Microsoft Surface Laptop.

Новая ОС будет обладать ограниченным функционалом, но повышенной скоростью работы и защитой. Она предназначена для использования в учебных целях и будет доступна летом 2017 года.

В частности, программы на ней будут запускаться непосредственно из магазина приложений Windows Store, что позволит исключить ряд уязвимостей внутри программ. Программы пакета Office, включая Word, Excel и PowerPoint, будет бесплатным для учащихся и преподавателей.

Эксперты отмечают, что Windows 10S призвана составить конкуренцию бюджетным ноутбукам на ОС Chrome. Благодаря оптимизации и отказу от многих функций она хорошо приспособлена для работы на слабых ноутбуках, стоимость которых начинается от $189. Компьютеры от партнеров Microsoft, в числе которых Asus, Dell и HP, с предустановленной Windows 10S поступят в продажу этим летом.

Кроме того, Microsoft презентовала собственный ноутбук стоимостью от $999. Он будет оснащен процессорами Intel Core i5 и Intel Core i7 (в более дорогой версии), сенсорным экраном шириной 13,5 дюйма и до 16 Гб оперативной памяти. Его вес составит порядка 1,25 кг, что меньше, чем у сопоставимого MacBook Air.

Интерфакс