Azercell Telekom с целью обеспечения высокоскоростным Интернетом своих абонентов проводит новую кампанию.

В рамках этой кампании абоненты Azercell Telekom смогут приобрести смартфоны на выгодных условиях без предоплаты и подключиться к интернет-пакету в подарок.

Таким образом, с 1 мая 2017 года в рамках кампании «1001 смартфон» абоненты получают возможность стать обладателями самых современных смартфонов с 4G поддержкой, таких как iPhone 7 и iPhone 5S стоимостью начиная от 89 и 55 AZN.

Помимо предоставления смартфонов iPhone 7 и iPhone 5S, Azercell также дает преимущество пользоваться объемными интернет-пакетами (5GB/10GB/безлимитный) в подарок и делать звонки внутри страны по выгодной цене (1мин = 0.06AZN).

Абоненты, желающие подключиться к кампании, могут подойти в один из Центров абонентского обслуживания компании Azercell как в Баку, так и в регионах и выбрать любое предложение.

Отметим, что Azercell Telecom - единственный мобильный оператор, который осуществляет официальную продажу смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus в Азербайджане.

Дополнительную информацию можно получить по адресу news@mcs.az.

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