SpaceX впервые в своей истории произвела военный пуск. Компания Илона Маска по заказу разведывательного управления США вывела на орбиту космический аппарат NROL-76.

Пуск состоялся в понедельник в 14:15 мск. Ракета-носитель Falcon 9 доставила на орбиту спутник. Ее первая ступень успешно вернулась на Землю.

Изначально пуск должен был состояться 30 апреля, но в последний момент его отложили из-за проблем с сенсорами ракеты.

Компания не уточнили, какой именно объект был выведен на орбиту, объяснив, что эта информация секретна. Однако известно, что заказавшее пуск управление военной разведки является оператором спутников-шпионов.

Росбалт