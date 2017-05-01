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Технологии

NETTY2017: Регистрация продолжается 01.05.2017 10:25

На сайте www.netty.az продолжается регистрация заявок на участие в Национальной интернет-премии Азербайджана NETTY2017.

Как говорится в сообщении оргкомитета премии, на данный момент в конкурсе участвуют уже более 100 сайтов, проектов и приложений.

«Традиционно среди участников конкурса как известные проекты, так и заявляющие о себе впервые. Премия охватывает и оценивает весь спектр услуг и решений, предлагаемых рынком информационных технологий в стране - от сайтов до инфраструктурных проектов. NETTY - признанная платформа для демонстрации достижений и трендов отрасли», - сказал глава оргкомитета NETTY Руслан Новрузов.

В рамках конкурса будут названы лучшие сайты по следующим номинациям: «Азербайджан», «Государственный сайт», «Образование и наука», «Культура и искусство», «Общество», «Информация и новости», «Сервис-сайт», «Корпоративный сайт», «Лучший проект в области электронной коммерции», «Спорт», «Персональный сайт», «Выбор виртуального жюри».

В NETTY2017 также принимаются заявки в новых номинациях:  «Лучшая персональная страница Facebook» и «Лучшая корпоративная страница Facebook».

Как и прежде в рамках конкурса определяются лучшие азербайджанские приложения, созданные на операционных системах Android, IOS, Windows.

Традиционно ключевые достижения и проекты азербайджанского рынка высоких технологий будут названы в номинации «IT-событие года».

Для подачи заявки в любой из вышеуказанных номинаций или участия в Виртуальном жюри необходимо зарегистрироваться на сайте www.netty.az. Напоминаем, что регистрация возможна до 15 мая 2017 года.

С 15 мая до 22 мая будет проходить голосование Экспертного совета и Виртуального жюри для определения номинантов NETTY2017.

22 мая начинает свое голосование Академия NETTY, определяющая единственного победителя премии в каждой из номинаций. В рамках указанного периода также проводятся голосование по внеконкурсным поощрительным номинациям.

Победители NETTY2017 официально объявляются на торжественной церемонии. Им торжественно вручается главный приз конкурса - статуэтка NETTY и подарки от партнеров. В церемонии награждения участвуют все номинанты премии.

В этом году конкурс проводится при официальной поддержке министерств транспорта, связи и высоких технологий, культуры и туризма Азербайджана.

Генеральный партнер премии - компания Azercell.

Информационные партнеры проекта - журнал Infocity.az, телеканал CBC, 1news.az, Oxu.az, Disput.az, Salamnews.org, GameZoneBaku, Autoradio.az.

Премия NETTY была основана в Азербайджане в 2004 году. Это первая профессиональная премия в области информационных технологий, созданная для содействия развитию национального сегмента Всемирной сети и IT-рынка в целом.

В 2017 году Национальная интернет-премия Азербайджана NETTY проходит в 13 раз.

По вопросам партнерства с премией обращайтесь на адрес [email protected].

Алена Салаева, Г.Р.

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