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Технологии

Преодолейте преграды, выйдите за рамки, почувствуйте безграничную свободу с новыми Samsung Galaxy S8 и S8+ 28.04.2017 10:36

Сегодня нечасто можно действительно удивиться смартфону, каждая линейка имеет вполне различимые «особенности дизайна».

Но Samsung Galaxy S8 и S8+ - это совершенно новое слово и новый тренд в мире смартфонов. Дело в том, что знаменитая корпорация «выложилась по максимуму», создавая абсолютно новый дизайн смартфона, не похожий на все то, что в данный момент представлено на рынке мобильных девайсов.

С Galaxy S8 и S8+ Samsung расширил наши горизонты «безграничным дисплеем». Впервые производитель смартфонов дарит нам всю полноту изображения, не окаймляя ее ни рамками, ни кнопками, ни гранями.

Корпус смартфонов состоит из дисплея, который занимает почти 84% передней части корпуса. Изогнутый, аккуратно окаймляющий бока экран Infinity Display, плавно перетекает в заднюю панель, практически бесшовно, благодаря алюминиевой раме. Диагональ у старшей модели -  6,2 дюйма, а у младшей - 5,8-дюймов, оба смартфона имеют разрешение 2960x1440 пикселей. На корпусе Galaxy S8 и S8+ теперь нет механической кнопки Home, так как дисплей «безгранично простирается» от края до края, сверху вниз.

Традиционные «три кнопки» - «Назад» Home и «Последние приложения» - теперь виртуальные и расположены на экране, а сенсорный Home даже имеет вибрационный отклик.  Кстати, на верхней грани экрана достаточно компактно расстановлены динамик, передняя камера на 8 мегапикселей, сканеры радужной оболочки глаз, датчик приближения и света. Сканер отпечатков пальцев тоже присутствует, он переместился на тыльную сторону и располагается рядом с основной камерой, разрешение которой 12 мегапикселей. Ваши данные теперь под тройной защитой. Несмотря на дисплей «гигантских размеров», сам смартфон всего 8 мм толщиной, а благодаря эргономичности удобно лежит в руке.  Пускай «стройность» девайсов не вводит в заблуждение, смартфоны оснащены процессором Exynos8895, четырьмя гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами флеш-памяти, а также слотами памяти с возможностью увеличения до 256 ГБ.

Сегодня, 28 апреля, последний день заявок на предзаказ и возможность воспользоваться уникальным предложением - не только получить свой смартфон 29-го числа, за неделю до официальной даты продаж, но и получить MicroSD-карту объемом в 128 Гб. В итоге сделавшие предзаказ получат новейший смартфон с общей памятью в 192 ГБ.  Отметим, что официальный старт продаж намечен на 5 мая.

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