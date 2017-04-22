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Технологии

В Германии протестировали летающий электромобиль с вертикальным взлетом - ВИДЕО 22.04.2017 06:10

Летающий электрокар Lilium Jet был успешно протестирован в Мюнхене, сообщает портал The Verge.

Для взлета Электромобиля, произведенного компанией Lilium Aviation, не требуется специальной взлетной полосы в свзязи с вертикальным подъемом, что упрощает эксплуатацию летательного аппарата.

Lilium Jet способен развивать скорость до 300 километров в час. Разработчики отметили, что одной из главных преимуществ электрокара является энергоэффективность, так как аппарат потребляет значительно меньше энергии, чем обычные самолеты.

Электромобиль предназначен для двух людей, однако инженеры намерены увеличить число мест до пяти. Создатели аппарата надеются, что их проект разрешит транспортный вопрос, так как электромобиль, по мнению сотрудников Lilium Aviation, хорошо подходит для использования в качестве такси.

РИА Новости

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