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Технологии

Азербайджанская Asan İmza в списке номинантов престижной премии Global mobileGov Awards 21.04.2017 16:40

Азербайджанская технология мобильного идентитета и электронной подписи Asan İmza выдвинута номинантом престижной премии Global mobileGov Awards.

Премия проводится в рамках всемирной конференции mobileGov World Summit 2017, посвященной передовому опыту стран по внедрению мобильных государственных услуг.

Основная цель Global mobileGov Awards - отметить ценный вклад в развитие новых и инновационных мобильных сервисов или решений для государственного сектора.

Конференция mobileGov World Summit, которая пройдет с 7 по 9 мая 2017 года в городе Брайтон (Великобритания), традиционно собирает профессионалов мобильной индустрии, представителей государственного сектора, НПО и академические круги для обсуждения и обмена достижениями и вызовами последнего времени.

Высокопоставленные представители государственного сектора из стран, где внедрение подобных услуг происходит наиболее эффективно, поделятся своим опытом и извлеченными уроками в области использования мобильных технологий в государственном секторе. По итогам конференции жюри Global mobileGov Awards оценит конкурсные проекты с точки зрения их инновативности, эффективности и прочих параметров.

«Следует отметить, что это - ценная возможность для признания Asan İmza на мировом уровне, которая позволит познакомить с уникальной азербайджанской технологией правительства, представителей бизнеса и граждан стран-участниц конференции. Особенно учитывая тот факт, что Asan İmza была номинирована в одном ряду с решениями в данной сфере, реализуемыми такими признанными лидерами инновационной индустрии как Сингапур, Малайзия, ОАЭ, Индия, Турция и Россия», - говорится в сообщении компании B.E.S.T. Solutions, являющейся оператором мобильной подписи Asan İmza.

Услуга Asan İmza, презентация которой регулярно проходит на конференциях и выставках в различных странах мира, и на этом конкурсе выступает под брендом Made in Azerbaijan. Услуга мобильного идентитета и подписи Asan İmza предоставляет повсеместный и безопасный доступ к государственным и частным электронным услугам и приравнивается к общенациональному идентитету на законодательном уровне.

Asan İmza номинирована за столь важную для Азербайджана концепцию как «Мобильный ID - ваш мобильный паспорт для электронного правительства следующего поколения». Основанная на PKI (инфраструктуре открытых ключей), она является незаменимым инструментом, предоставляющим возможности во всех секторах экономики, позволяя в цифровой форме идентифицировать вашу личность и создать подпись, равносильную собственноручной, регулируемой законом об электронной подписи Азербайджанской Республики.

Благодаря мобильности решения и легкости в использовании, Asan İmza пользуется растущей популярностью среди граждан и бизнеса, и является ключевым компонентом мобильного государства.

Мобильная электронная подпись Asan İmza - это технология, которая позволяет использовать мобильный телефон в качестве электронного удостоверения личности и средства подписания документов. Основным преимуществом Asan İmza является то, что для чтения смарт-карты не требуется использование дополнительных устройств и программного обеспечения. Для пользования услугой достаточно иметь мобильный телефон и SIM-карту, содержащую цифровые ключи аутентификации и подписи. Сертификаты электронной подписи, используемые в системе Asan İmza, предоставляются Центром сертификационных услуг Asan Министерства налогов Азербайджана.

Алена Салаева, Г.Р.

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