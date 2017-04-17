17 апреля в Баку впервые стартовал Стартап-тур по открытым инновациям - Open Innovations Startup Tour 2017.

На мероприятии, организованном Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и российским Фондом «Сколково», будут определены лучшие азербайджанские стартапы.

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В рамках стартап-тура организованы образовательные сессии о глобальных тенденциях и международном опыте, тренинги для развития личных и профессиональных качеств предпринимателей и конкурсы для местных стартаперов. Конкурсная программа для участвующих проектов будет представлена по трем основным направлениям: биомедицина, индустрия и IT.

Победитель, занявший первое место в конкурсе, наряду с призом получит право на участие в стартап-конференции Startup Village, которая будет организована в технопарке «Сколково» для технологических предпринимателей. Занявшие второе и третье места будут удостоены других наград.

Отметим, что в 2016 году победителем по направлению «Биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности» стала Валерия Шахова из Краснодара, представившая проект «Разработка микрокапсулированных форм антимикробных препаратов для комплексной терапии забарьерных органов». Основная идея заключается в разработке препарата для адресной доставки лекарственных веществ к труднодоступным органам в организме животных. Работа над проектом началась еще в 2009 году, а спустя 5 лет у команды появилась возможность начать сотрудничество со Ставропольским противочумным институтом.

«После победы в Startup Tour мы приняли участие в Startup Village, где пообщались с экспертами Фонда «Сколково» и инвесторами, руководителями крупных компаний. Также мы сделали выводы о том, чего не хватает нашему проекту, в частности, пересмотрели его экономическую составляющую. Подобные мероприятия действительно вдохновляют на дальнейшее развитие и совершенствование своего дела.

Кроме того, о нас узнали профильные организации, а также журналисты, что, безусловно, огромный плюс для небольшого и развивающегося проекта. На данный момент мы продолжаем вести клинические исследования и тщательно готовимся к подаче заявки на получение статуса резидента Фонда», - сказала, делясь своими впечатлениями, основательница проекта Валентина Шахова.

В свою очередь, старший вице-президент по внешним коммуникациям и рекламе Фонда «Сколково» Александр Чернов отметил, что с каждым годом география проекта расширяется.

«Это значит, что проект развивается вместе с нашими участниками. Мне кажется, для начинающих компаний очень важно получать не только финансовую поддержку, но и вдохновение для дальнейшего развития. Истории успеха победителей наших стартап-туров прошлых лет как раз являются этим источником вдохновения, ведь они еще раз доказывают, что совместная работа лауреатов проекта и команды Фонда «Сколково» дает отличные результаты», - сказал А.Чернов.

Отметим, что в целях обеспечения узнаваемости зарубежных проектов на азербайджанском рынке в рамках мероприятия также будут проведены «Демо-дни».

«Мы очень рады началу сотрудничества с самым крупным российским фондом и технопарком. Проводимый вместе с фондом «Сколково» Стартап-тур по открытым инновациям - наше первое совместное мероприятие с российскими коллегами. Это говорит о масштабе, качестве и больших целях мероприятия», - сказал исполняющий обязанности директора ООО «Парк высоких технологий» (Парк ВТ) Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Кянан Байрамов.

Open Innovations Startup Tour 2017 проходит в формате роуд-шоу в Бакинском бизнес-центре. Главной целью мероприятия является оказание поддержки реализации перспективных и инновационных проектов в сфере высоких технологий.

В мероприятии принимают участие представители технопарка «Сколково», стартапы, представители бизнес-структур России. Оно является благоприятной платформой для установления связей между стартаперами, представителями бизнеса и обмена опытом.

В 2017 году участники получат возможность не только представить свои проекты инвесторам и бизнес-экспертам, а также пройти в полуфинал главной стартап-конференции России - Startup Village, но и попробовать свои силы в акселерационных программах Generations.

Open Innovations Startup Tour 2017 продолжит свою работу и завтра, 18 апреля.

Информацию о регистрации, расписании и программе тура можно узнать на официальном сайте Стартап-тура.

Алена Салаева, Г.Р.

Фото: BY MALTUS