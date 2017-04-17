Презентация новых смартфонов Galaxy S8 и S8+ прошла в пятницу в офисе компании Samsung Electronics в Баку.

Поприветствовав гостей, президент Samsung Electronics Caucasus Company LLC Дайсонг Ра отметил значимость события – выхода новых флагманов от компании: моделей Galaxy S8 и S8+.

Выступивший на мероприятии глава департамента мобильных телефонов Фарид Халилов отметил, что впервые данные модели были представлены 29 марта этого года в Нью-Йорке.

На презентации было отмечено, что официальный старт продаж в Баку запланирован на 5 мая.

Цена смартфонов будет составлять 1599 манатов за Galaxy S8 и 1799 манатов за Galaxy S8+. Cмартфоны будут доступны в трех цветовых вариантах - «черный бриллиант», «мистический аметист» и «желтый топаз».

В свою очередь, сотрудник компании Джамал Мамедов отметил, что с 15 по 28 апреля можно будет оформить предзаказ как на S8, так и S8+. Условия предзаказа просты: необходимо оплатить 50 АZN от суммы смартфона в магазинах авторизованных партнеров Samsung Electronics (Baku Electronics, Irshad Telecom, Kontakt Home, Soliton) и получить ряд преимуществ.

Во-первых, таким образом, человек, оформивший предзаказ, сможет заполучить заветный смартфон уже 29 апреля, то есть за неделю до официального старта продаж. Во-вторых, дополнительно к внутренней встроенной памяти в 64 Гб он также получит в подарок MicroSD карту объемом в 128 Гб.

На презентации было отмечено, что Galaxy S8 и S8+ - это совершенно новые смартфоны, кардинально отличающиеся от тех, что до сих пор были на рынке мобильных устройств. Стильный Galaxy S8 расширяет грани дизайна. «Безграничный» дисплей с симметрично закругленными краями и металлическая окантовка корпуса идеально сочетаются и создают единый цельный образ. В отличие от прежних моделей, оснащенные изогнутыми Super AMOLED-экранами с разрешением 2960х1440 пикселей Galaxy S8 (диагональ - 5,8 дюйма) и Galaxy S8+ (диагональ - 6,2 дюйма) оснащены сканером радужной оболочки глаз (IRIS Scanner), а также другими системами безопасности - сканером отпечатков пальцев, сканером радужной оболочки глаз и функцией распознавания лиц. Смартфоны, базирующиеся на фирменных процессорах Samsung Exynos 8895, с 4 Гб оперативной памяти LPDDR4, 64 Гб встроенной памяти UFS 2.1 и аккумуляторами емкостью 3000 mAh и 3500 mAh, соответственно, работают под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

В Galaxy S8 и Galaxy S8 + имеется голосовой ассистент Bixby, который способен перенимать функции других приложений и выполнять их без запуска этих самых приложений, понимать контекст и естественный язык, распознавать через камеру различные объекты и искать аналоги в Интернете или заказывать такие же вещи в онлайн-магазинах.

Основная камера у смартфона обладает технологиями Dual Pixel и мультикадровой съемки, а это значит, что при съемке движущегося объекта при слабом освещении, или если необходимо приблизить объект для съемки, камера делает серию кадров, чтобы можно было получить яркие и четкие фотографии, а фронтальная камера отныне оснащена умным автофокусом. В устройствах используется стекло Gorilla Glass5. Аккумулятор данных смартфонов отличается экономичным расходом энергии. Он прошел 8-уровневую проверку и признан абсолютно безопасным.

Смартфон защищен от влаги и пыли по стандарту IP68 (защита на протяжении 30 минут на глубине в 1.5 м в пресной воде). Galaxy S8 и S8+ - первые в мире смартфоны, оснащенные 10нм процессором, что делает их очень мощными.

Технические характеристики Galaxy S8 и Galaxy S8 + выглядят следующим образом:

восьмиядерный 64-разрядный процессор Samsung Exynos 8895;

графический ускоритель Mali-G71 MP20;

оперативная память 4 Гб, LPDDR4;

встроенная память 64 Гб, UFS 2.1;

поддержка карты памяти MicroSD до 256 Гб;

основная камера: 12 Мп, f/1,7, размер пикселя — 1,4 мкм, фазовый автофокус с технологией Dual Pixel, оптическая стабилизация;

фронтальная камера: 8 Мp, f/1,7, автофокус;

аккумулятор: 3000 мА/ч — Galaxy S8, 3 500 мА/ч — Galaxy S8+;

безопасность: сканер отпечатков пальцев, сканер радужной оболочки глаза, распознавание лиц Samsung Knox;

навигация: GPS, ГЛОНАСС, Beidou;

беспроводные интерфейсы: Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 GHz);

разъемы: USB Type-C, 3,5-мм аудиовыход;

количество SIM-карт: две nano-SIM, Dual SIM Dual Standby (DSDS);

связь: GSM: 850/900/1800/1900 MHz || UMTS: 850/900/1900/2000/2100 MHz || LTE Cat.16;

ОС: Android 7.0 Nougat;

габариты: 148,9 х 68,1 х 8 мм — Galaxy S8, 159,5 х 73,4 х 8,1 мм — Galaxy S8 +;

вес: 152 г — Galaxy S8, 173 г — Galaxy S8+.

Также теперь в комплекте со смартфоном будут поставляться двухполосные высококачественные наушники AKG.

Кроме того, на мероприятии были также представлены обновленная гарнитура виртуальной реальности Gear VR, панорамная камера Gear 360 (2017) и dock-станция для смартфонов DeX. Samsung Gear VR нового поколения поставляется со специальным более удобным в обращении контроллером. У присутствовавших на мероприятии представителей общественности и СМИ была возможность непосредственно апробировать новинки, как говорится, «в деле». А гарнитура Gear VR настолько потрясла гостей картинкой и качеством изображения, что некоторые и впрямь ощутили себя в совершенно иной реальности.

Между тем, камера Gear 360 (2017) получила переработанный дизайн и предлагает продвинутые возможности, в том числе съемку видео в 360° с разрешением 4К. Она оснащена сенсором с разрешением 8,4 Мp и двумя сверхширокоугольными объективами Bright Lens F2.2 и поддерживает быстрое редактирование видео и фото, накладывание фильтров и эффектов, онлайн-трансляцию для друзей и подписчиков, в том числе через популярные веб-платформы.

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