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Azercell о проблемах с интернетом - ДОПОЛНЕНО 17.04.2017 15:56

Компания Azercell Telekom – оператор сотовой связи Азербайджана – обнародовала информацию о причинах возникновения сбоев в сети, наблюдавшихся после полудня.

«Сегодня, 17 апреля, с 12:00 до 14:15 некоторые абоненты Azercell столкнулись с трудностями при использовании интернет-услуг.

Для решения проблемы были проведены оперативные мероприятия. В кратчайшие сроки для абонентов были созданы все условия для нормального пользования интернет-услугами», - говорится в пресс-релизе оператора.

Отметим, что при возникновении проблем с подключением к интернету некоторые абоненты Azercell, комментируя сложившуюся ситуацию в соцсетях, ссылались на сбои у первичного интернет-провайдера Азербайджана – компании Delta Telecom.

Между тем сотрудник компании Фархад Бадалов разместил под одной из публикаций комментарий, согласно которому проблем у Delta Telecom в указанный период не было.

Приводим комментарий без изменений (орфография и пунктуация сохранены):

«Приветствую всех, от имени Дельты Телеком заявляю что мы к сегодняшним проблема с мобильным интернетом компании Азерсель никакого отношения не имеем. Они и сами заявляют что ведут неплановые работы. На сайте нашей компании в разделе статистика есть специальный график показывающий трафик пользователей от нас, он фактически запаздывает от реального на пару мин - и по нему явно видно что не у кого проблем не было, да Вам и провайдеры и сами сказали бы если бы были. А имеено у Азерсель начиная с 12 часов дня наблюдались проблемы примерно до 14:10».

Мы перешли по указанной пользователем Facebook ссылке и кликнули на Azercell:

По графику видно, что с 12:00 примерно до 14:10-14:15 у Azercell были проблемы с мобильным трафиком.

ООО Azercell Telecom – часть группы компаний TeliaSonera, функционирующей в 17 странах мира с 186 млн абонентов и 27 тыс. сотрудников. Azercell Telecom был основан в 1996 году и сохраняет ведущие позиции на рынке с первых лет своей деятельности.

Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций, таких как GSM-технологии, система предоплаченных мобильных услуг, GPRS/EDGE (мобильный Интернет), 24/7 Call-центр, концепцию офисов Azercell Express, мобильную электронную услугу ASAN Imza и пр.

В 2011 году компания развернула сеть 3G, а в 2012-м – сеть четвертого поколения, LTE.

Компания лидирует в отрасли мобильной связи Азербайджана и является крупнейшим инвестором ненефтяного сектора.

На сегодня Azercell Telecom владеет 48% телекоммуникационного рынка Азербайджана. Предпочтение услугам Azercell отдают 4,5 млн абонентов.

Алена Салаева, Г.Р.

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