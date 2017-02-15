Apple установит на iPhone 8 аккумулятор с большой емкостью – 2700 мАч.

Батарея при этом будет иметь небольшие размеры, пишет 9to5mac.

Это не самая большая емкость аккумулятора для смартфона. Так, на Samsung Galaxy стоит батарея 3000 мАч, на LG G5 se – 2800. В то же время батарея iPhone 7 имеет емкость 1960 мАч.

В Apple рассчитывают, что смогут продлить работу устройства после зарядки снижение потребления энергии OLED-матрицы. Напомним, дисплей iPhone, скорее, будет иметь размер 5,5 дюйма.

Напомним, ранее Apple объявила об отзыве 88,7 тысячи iPhone 6s для замены аккумуляторов. Причиной стало то, что смартфоны отключать, когда заряд батареи снижался примерно до 40%.

mir24.tv