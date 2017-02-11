В очередной раз держа в руках выключенный телефон, мы жалеем, что не зарядили его дома.

Или, получив долгожданное сообщение, разглядываем черный экран, разочарованно гадая, а что там было написано? У многих даже есть несколько зарядных устройств - отдельно для дома, отдельно для работы. Но это все уходит в прошлое.

Новый невероятно функциональный Galaxy А5 решит проблему частой подзарядки. С аккумулятором в 3000 мАч можно наслаждать любимым девайсом дольше, чем обычно.

Galaxy А5 - отличное решение, независимо от того, активный ли вы пользователь Инстаграма или успешный предприниматель, который часами говорит по телефону.

Кроме увеличенного аккумулятора пользователей ждет еще один сюрприз. В условиях постоянной нехватки времени незаменимой для жителя большого города стала и функция быстрой подзарядки. Оборудованному новым портом USB Type-C смартфону на подзарядку требуется чуть больше 1 часа.

Несомненно, полезная функция «быстрой зарядки» сделала Samsung GalaxyА5 более продвинутым и востребованным. Наши соотечественники могут уже сегодня ощутить превосходное качество премиум-класса по доступной цене, так как смартфон недавно поступил в продажу.

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