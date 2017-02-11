USD1.7301
EUR1.8445
RUB0.0293
Brent55.66
WTI53.04
Золото1 224.19
S&P 500 Index2 307.87
Nikkei 22519 351.34
Технологии

Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее около розетки – ФОТО 11.02.2017 10:00

В очередной раз держа в руках выключенный телефон, мы жалеем, что не зарядили его дома.

Или, получив долгожданное сообщение, разглядываем черный экран, разочарованно гадая, а что там было написано?  У многих даже есть несколько зарядных устройств - отдельно для дома, отдельно для работы. Но это все уходит  в прошлое.

Новый невероятно функциональный Galaxy А5 решит проблему частой подзарядки. С аккумулятором в 3000 мАч можно наслаждать любимым девайсом дольше, чем обычно.

Galaxy А5  - отличное решение, независимо от того, активный ли вы пользователь Инстаграма или успешный предприниматель, который часами говорит по телефону.

Кроме увеличенного аккумулятора пользователей ждет еще один сюрприз. В условиях постоянной нехватки времени незаменимой для жителя большого города стала и функция быстрой подзарядки. Оборудованному новым портом USB Type-C смартфону на подзарядку требуется чуть больше 1 часа.

Несомненно, полезная функция «быстрой зарядки» сделала Samsung GalaxyА5 более продвинутым и востребованным. Наши соотечественники могут уже сегодня ощутить превосходное качество премиум-класса по доступной цене, так как смартфон недавно поступил в продажу.

На правах рекламы

69количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Новые подробности о новорожденной, которую нашли в Баку у мусорного бака - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОВ Азербайджане участие в экзаменах будет платнымЖдун в Бакинском аэропорту – ФОТОВ Баку избили парня, пристававшего к девушкеБакинский железнодорожный вокзал введен в эксплуатацию после реконструкции - ФОТОПрезидент Азербайджана открыл новый центр услуг в почтовом филиале №1 в Баку - ФОТОБолеющий раком режиссер Шахин Закизаде помещен в реанимациюМинэкологии Азербайджана прокомментировало бойню, учиненную арабскими охотниками - ФОТОАктеру Мурату Йылдырыму негде жить с марокканской королевой красоты? – ФОТОСтали известны подробности фильма «50 оттенков свободы» - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

11 февраля10:00 Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее около розетки – ФОТО09:32 В Новой Зеландии еще около 200 черных дельфинов выбросились на берег - ВИДЕО09:05 Трамп планирует подписать новый иммиграционный указ08:00 СМИ: на Тайване более 50 тысяч семей остались без электричества07:00 В Туркменистане наступил «день тишины» перед выборами президента06:00 В Бангладеше ДТП с участием автобуса унесло жизни не менее 13 человек05:29 Власти Перу объявили денежную награду за поимку бывшего президента05:00 У западного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,604:33 Американская компания выпустит первую в мире куклу-трансгендера04:06 На Филиппинах жертвами землетрясения стали три человека03:37 Лондонская полиция сообщила об аресте подозреваемого в подготовке терактов03:09 СМИ: ученые назвали главную опасность антибиотиков для новорожденных детей02:40 В Анголе жертвами давки на футбольном стадионе стали 17 человек02:10 СМИ: китайские чиновники уснули на совещании по борьбе с ленью01:41 СМИ: Белый дом переписывает иммиграционный указ Трампа