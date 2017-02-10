Пользователи YouTube обнаружили крупную уязвимость в системе подсчета подписчиков.

Об этом сообщает The Next Web.

Как только пользователь отписывается от обновлений канала, система уменьшает количество подписчиков на два юзера. После того как баг был обнаружен, многие недоброжелатели отправились на каналы нелюбимых YouTube-звезд и многократно повторили процедуру. Это привело к крупным потерям подписчиков.

Первым баг заметил автор канала BlackScreenTV. Пользователь также запустил прямую трансляцию, в которой в реальном времени демонстрируются счетчики подписчиков самых популярных видеоблогеров.

Блогер назвал уязвимость самой крупной в истории YouTube.

Представители видеохостинга подтвердили, что со счетчиком произошли некоторые неполадки. В YouTube уточнили, что система подсчета работала некорректно с 6 февраля.

Lenta.ru