Azercell Telecom, которая постоянно поддерживает профессиональный и личный рост азербайджанской молодежи, присоединилась к еще одной инициативе в этом направлении. 9 февраля в Министерстве образования состоялась презентация «Карьерной академии SABAH», официальным партнером которой является Azercell Telecom.

«Карьерная академия SABAH» создана с целью поддержки первых выпускников программы SABAH в выборе направлений для их будущего профессионального роста. В рамках этой программы Министерство образования и Azercell Telecom будут проводить совместные проекты по повышению эффективности внеаудиторной занятости студентов и подготовке молодежи, владеющей обширными теоретическими и практическими навыками.

Выступая на церемонии подписания меморандума, президент Azercell Telecom Вахид Мурсалиев отметил, что компания, которую он возглавляет, постоянно следит за процессами реформирования и тенденциями развития в сфере образования: «Мы не довольствуемся только ролью наблюдателя, Azercell всегда рассматривал поддержку образования как основное направление своей стратегии социальной ответственности. Сотни студентов смогли воспользоваться возможностями, которые были созданы в результате нашего сотрудничества с ведущими вузами как в столице, так и в регионах нашей страны. Уже на протяжении 20 лет Azercell занимает ведущие позиции в списке лучших работодателей Азербайджана. Посредством инвестиций в человека мы инвестируем в развитие нашего государства».

В.Мурсалиев также отметил, что решение о сотрудничестве с группами SABAH не является случайным, так как данный проект привнес новое видение, подход и дух в сферу образования: «Мы не могли не оценить этого. Сегодня, подписывая данный меморандум, мы хотим систематизировать наше сотрудничество. Я надеюсь, что мы заложили основу партнерства, которое откроет путь для больших достижений».

Было также отмечено, что 17-20 февраля в городе Губа состоится Зимняя школа «Карьерной академии SABAH». На мероприятии сотрудники Azercell Telecom выступят перед студентами с различными сессиями по успешному построению карьеры.

Согласно подписанному документу, Министерство образования отберет 10 студентов из групп SABAH для их участия в «Карьерной академии SABAH». Для этих студентов будут организованы ознакомительные туры в Azercell, открытые уроки и мастер-классы. Также для студентов академии будут созданы возможности для пользования ресурсами Центра предпринимательства и инноваций Barama, специальными онлайн-ресурсами и тестами.

После церемонии подписания состоялось вручение сертификатов 9 студентам, которые удостоились чести стать стипендиатами Azercell в текущем году. Компании Azercell также был представлен сертификат сотрудничества.

В церемонии подписания приняли участие сотрудники Министерства образования, групп SABAH, руководители официальных партнеров академии, студенты и представители СМИ.

Следует напомнить, что основа сотрудничества с группами SABAH была заложена задолго до этого мероприятия. В прошлом году 50% мест в рамках Студенческой программы Azercell по городу Баку были выделены для студентов групп SABAH. Помимо этого, среди 5 групп, которые были отобраны по результатам шестимесячной инкубационной программы, проводимой в сотрудничестве с Центром предпринимательства и инноваций Barama, одна состояла из студентов группы SABAH. В конце прошлого года Azercell провела для студентов групп SABAH ознакомительный тур по Azercell Plaza и короткие информационные сессии на темы «Знакомство с GSM-технологиями», «Управление продуктами», «Создавай свой бренд».

Группы SABAH являются одним из основных проектов, созданных по инициативе Министерства образования в 7 высших учебных заведениях в 2014/2015 учебном году. На сегодняшний день группы SABAH существуют в 11 высших учебных заведениях и объединяют более 2300 студентов по 45 специальностям. В конце 2016/2017 учебного года выпускниками групп SABAH станут 748 студентов по 45 специальностям из 7 высших учебных заведений.

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