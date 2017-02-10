USD1.7301
EUR1.8445
RUB0.0293
Brent55.66
WTI53.04
Золото1 224.19
S&P 500 Index2 307.87
Nikkei 22519 351.34
Технологии

Из Google Play удалят миллионы приложений 10.02.2017 14:21

Google намерена удалить из магазина Google Play все приложения, которые не соответствуют политике конфиденциальности пользовательских данных.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Next Web.

Компания начала массово рассылать письма разработчикам, чьи приложения запрашивают или используют личную информацию пользователя.

Google советует создателям добавить в правила предупреждение об использовании конфиденциальных данных или запретить своим сервисам запрашивать доступ к камере, микрофону или контактам.

Издание отмечает, что из-за требований Google из магазина исчезнут миллионы приложений. По словам создателя игры Hip Hop Ninja! Джека Куни (Jack Cooney), это позволит очистить сервис от «мусорных» игр. Подобные приложения обычно запрашивают много конфиденциальной информации и нередко являются вредоносными.

Разработчики должны разобраться с правилами политики конфиденциальности в своих приложениях до 15 марта. В противном случае продукт будет заблокирован и удален из Play Store.

1news.az

155количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Новые подробности о новорожденной, которую нашли в Баку у мусорного бака - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОПрезидент Ильхам Алиев: Апрельские бои - внутреннее дело Азербайджана – ФОТОВ сети появились новые фото беременной Ирины Шейк – ФОТОВ Баку муж задушил жену, которая была старше его на 20 летВКС РФ ошибочно атаковали здание с турецкими военными: есть погибшиеВ Баку задержан пешеход, организовывавший «подставы» для водителей – ВИДЕОМария Захарова: «Вопрос Лапшина будет решаться с Азербайджаном в рабочем порядке»Курс маната к доллару на пятницу, 10 февраляГлавный сейсмолог АР назвал зоны Баку, где более и менее будет ощущаться землетрясениеРоссийский лоукостер, выполняющий полеты в Азербайджан, разрешил пассажирам менять маршрут и дату вылета

НОВОЕ НА САЙТЕ

10 февраля14:28 Фархад Мамедов: Экстрадиция Лапшина демонстрирует решительность и политическую волю Президента Ильхама Алиева14:21 Из Google Play удалят миллионы приложений14:17 Экстрадиция в Азербайджан Александра Лапшина полностью законна – Администрация Президента АР14:13 Рейтинг Армении в глобальных индексах ухудшается - Мубариз Ахмедоглу14:11 Азай Гулиев: «Экстрадиция Александра Лапшина в Азербайджан является хорошим прецедентом»14:08 Болеющий раком режиссер Шахин Закизаде помещен в реанимацию14:06 Расул Чунаев и Гасан Алиев - третьи в мировом рейтинге14:02 В субботу в Баку и на Абшероне без осадков, но морозно13:59 Нигяр Джамал о личной жизни: «Счастливая женщина никогда не разведется…» - ВИДЕО13:48 Филип Озобич: «Я бы пока не хотел говорить о чемпионстве, и гонке бомбардиров»13:38 Закир Гаралов примет граждан в Гейчае13:21 Военный прокурор Азербайджана обвинил Интерпол в двойных стандартах13:07 Посол: Москва надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина13:05 Ждун в Бакинском аэропорту – ФОТО13:03 История Skylife: Как появилась первая настоящая дискотека 90-х в Баку - ФОТО