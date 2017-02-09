С 12 по 19 февраля в Азербайджане будут находиться глава отделения Проекта тысячелетия в Силиконовой долине (США) Брок Хинцманн и представитель сети Будущей реальности и бизнеса в Силиконовой долине Эйлин Макгинес.

Визит состоится по инициативе Университета ADA и Общества футурологов Азербайджана, которое является отделением Проекта тысячелетия в Азербайджане.

Брок Хинцман и Эйлин Макгинес специализируются на нанотехнологиях, 3D принтерах, 3D визуализациях, коммерческом использовании смарт-материалов.

В программу визита включены встречи и мероприятия в Университете ADA, Институте информационных технологий Национальной Академии наук Азербайджана, встреча с членами Комитета информационных технологий Американской торговой палаты в Азербайджане, а также встречи с преподавателями и студентами различных университетов страны.

Общество футурологов Азербайджана стремится приглашать в страну ведущих мировых экспертов в области новейших технологий.

Основным критерием при выборе экспертов является высокий уровень профессионализма и потенциальный вклад в развитие Азербайджана.

На видео Брок Хинцман во время проведения I Бакинского форума будущего:

Елена Остапенко, Э.Т.