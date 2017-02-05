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Технологии

Суд обязал Google передавать властям письма с зарубежных серверов 05.02.2017 06:27

В компании вынесенным решением остались недовольны и уже заявили о намерении подать апелляцию.

Американский суд обязал компанию Google предоставлять спецслужбам доступ к электронным письмам, хранящимся на иностранных серверах. Такое постановление, как сообщает агентство Reuters, вынес судья штата Филадельфия Томас Рутер (Thomas Rueter).

Своё решение сам судья объяснил тем, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) должны иметь доступ к письмам, чтобы проводить расследования дел о мошенничестве.

— Получение данных с многочисленных серверов Google за границей может быть расценено как вторжение в частную жизнь, однако фактически нарушение неприкосновенности происходит лишь в момент раскрытия информации в Соединённых Штатах, — говорится в постановлении суда.

В компании Google, впрочем, вынесенным решением остались недовольны и уже заявили о намерении подать апелляцию.

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