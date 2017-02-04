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«Все начинается с А!». Встречайте, новая линейка Samsung Galaxy A 04.02.2017 10:03

«Все начинается с А. Задержите дыхание.» - так гласит фото-пост на официальной странице фейсбук Самсунг Малайзия, посвященный новой линейке Galaxy A.

Новые смартфоны серии способны безопасно находиться под водой на глубине до 1,5 метра около 30 минут, чему и посвящается пост.

Один из самых ожидаемых смартфонов корейского производителя, а именно модели А3, А5 и А7 уже на Азербайджанском рынке. Новая серия смартфонов, в стеклянно-металлическом корпусес защитой стандарта IP68, отличается свежим инновационным дизайном и улучшенными характеристиками. Внешний вид смартфонов выглядит достаточно дорого и презентабельно, а новый оригинальный набор расцветок сделал смартфоны Samsung более индивидуальными.

Увеличенный аккумулятор, камеры с высоким разрешением (в 16 мегапикселей), поддержка двух сим-карт, мощная производительность и многое другое воплощено в серии Galaxy A. Наверняка у многих сложится такое мнение, что смартфон с такими безупречными характеристиками будет стоит дорого. Но изюминкой этой линейки как раз и является премиальное качество по доступной цене.

Создатели новых смартфонов Galaxy A доказали, что премиальность не всегда означает дорого.

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