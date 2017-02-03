Исследование IT-экспертов в прошлом году показало, что пользователи интернета в качестве пароля чаще всего использовали комбинацию "123456": ее применяли около 17% юзеров, передает Keeper Security .

Эксперты проанализировали данные более 10 млн учетных записей, которые утекли в сеть за последние 12 месяцев. В результате, специалисты смогли составить топ-25 паролей 2016 года, которые пользователи используют чаще всего.

Первую строчку в этом рейтинге занял пароль "123456", за ним расположилась не менее примитивная комбинация "123456789", третье место IT-специалисты отдали паролю "qwerty".

Слово "password", которое в 2015 году занимало вторую строчку рейтинга, в 2016 году потеряло популярность и опустилось аж на восьмую позицию.

Четыре из топ-10 паролей - и семь из топ-15 - состоят всего из шести символов или меньше.

"Это поразительно в свете того факта, что, сегодня самой распространенной причиной взлома программного и аппаратного обеспечения является именно несложный пароль, который можно расшифровывать в считанные секунды", - делятся наблюдением эксперты.

В рейтинг попали еще две любопытные комбинации - "18atcskd2w" и "3rjs1la7qe". Специалисты уверены, что оба пароля используются спам-ботами, и email-провайдерам стоит бороться с подобными сетями рассылки.

MIGnews