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Технологии

Эксперты: Гаджеты не мешают школьной успеваемости 03.02.2017 09:31

Психологи из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Россия) по результатам исследования пришли к выводу, что активное использование гаджетов далеко не всегда мешает обучению, а многие школьники используют смартфоны не только для развлечения, но и для учебы.

Ученые не нашли никакой связи между успеваемостью школьника и временем, которое он проводит с электронным устройством. Авторы исследования поясняют: и отличники, и хорошисты, и троечники, когда им становится скучно, переключаются на экран смартфона.

Около 70% опрошенных подростков с помощью гаджета на занятиях просматривают образовательный контент. При этом примерно столько же во время урока используют смартфон для игр, общения в соцсетях и прослушивания музыки. Психологи уверены, что в таких цифрах нет противоречия - один и тот же ребенок может параллельно искать информацию для учебы и отвечать другу через соцсеть.

Ребята просто переносят в школу привычный для них "формат" многозадачности - совмещения разных видов деятельности, поясняют ученые. Сегодня даже дошкольники могут одновременно смотреть мультики на компьютере, играть в игры в телефоне и слушать музыку. Работают сразу несколько каналов восприятия, жизнь для современных детей не разделяется на онлайн и оффлайн.

При этом 85% опрошенных учеников рассказали исследователям, что в их школе нельзя пользоваться мобильными устройствами на уроках. Авторы работы уверены - педагогическому сообществу стоит пересмотреть свое отношение к гаджетам. Вместо запретов стоит искать пути встраивания в учебный процесс новых форматов, требующих использования электронного "помощника". Для современного подростка форма получения информации из сети привычна и понятна и при должном подходе она ничуть не хуже штудирования учебника или конспекта лекции. Мало того, запреты и непонимание учителей снижают доверие между ними и учениками, что тоже не способствует эффективному обучению.

Российская Газета

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