Приложение Instagram может скоро представить новую функцию, доступную всем пользователям — публикация сразу нескольких снимков в одной записи.

Об этом сообщает The Verge.

Таким образом, можно будет выбрать до десяти снимков или видео. Пользователь сможет применить либо единый фильтр, либо обработать каждое фото вручную. Запись будет выглядеть как альбом, каждый снимок в котором можно будет «лайкать» отдельно.

Пока эта функция доступна только рекламодателям, но в скором времени ей смогут воспользоваться все 600 млн пользователей Instagram.

Gazeta.Ru