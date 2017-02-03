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Технологии

Facebook запустил свой сервис знакомств внутри социальной сети 03.02.2017 16:08

В мобильном приложении Facebook появился новый раздел Discover People («Найти людей»), который выполняет сразу несколько важных социальных функций. Об этом сообщает TechCrunch.

Благодаря этому сервису пользователь сможет узнать, кто еще идет на ближайший концерт, наладить связи с коллегой по бизнесу и даже найти партнера, чтобы пригласить его на свидание. Внизу раздела можно увидеть список людей, которые живут в городе пользователя или работают вместе с ним в одной компании.

Сообщается, что функция только начала запускаться на Android и iOS и пока доступна не для всех пользователей Facebook.

Gazeta.Ru

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