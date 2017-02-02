Мобильная стоматологическая клиника представила отчет по итогам прошлого года и подготовила план действий на 2017-й.

Согласно устоявшейся практике, врачи клиники продолжат оказывать бесплатную медицинскую помощь детям, лишенным родительской опеки, малообеспеченным семьям, а также вынужденным переселенцам.

Только за ноябрь и декабрь прошлого года 223 пациента прошли обследование и лечение. В течение ноября в поселках Бинагадинского района и поселке Баладжары прошли лечение 52 пациента, а в декабре 171 воспитанник школы-интерната №10 в поселке Пиршага воспользовался бесплатными услугами профессиональных стоматологов.

С учетом отсутствия отдельной стоматологической службы в большинстве детских домов Азербайджана Мобильная стоматологическая клиника оснащена самым современным медицинским оборудованием при поддержке Azercell. Врачи клиники помогают детям не только в Баку, они оказывают медицинские услуги по всей стране, включая школы-интернаты и детские дома в городах Шеки, Губа, Гусар и Балакен, Детскую деревню SOS и школу-интернат в Гяндже, детский дом в Лянкяране, школу-интернат в Лерике, лагеря вынужденных переселенцев и школу-интернат в Билясуваре.

За 6 лет своей деятельности врачи Мобильной стоматологической обследовали более 4000 человек, часть из которых также прошла необходимое лечение.

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