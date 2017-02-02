«Со вчерашнего дня в Азербайджане прекращена продажа номеров мобильных телефонов».

Такая информация была распространена сегодня рядом СМИ.

В ней указывается, что официальные дилеры мобильных операторов в Баку и регионах, а также другие торговые объекты не осуществляют продажу номеров. При этом в магазинах Azercell, Bakcell и Azerfon (бренд Nar Mobile) заявили, что не могут дать информацию о том, когда продажа номеров будет восстановлена.

«Продажа номеров мобильных телефонов осуществляется», - сообщил 1news.az владелец одного из крупных салонов связи Баку.

При этом он отметил, что с 1 февраля покупатели номеров проходят проверку посредством единой информационной базы в режиме онлайн.

«Официальным магазинам Azercell, Bakcell и Azerfon даны указания вбивать данные о новых абонентах в единую систему. В случае, если абонент проходит проверку, номер ему продается. Чем именно руководствуются проверяющие, неизвестно. Выскажу предположение, что если у покупателя уже есть 2-3 номера одного оператора сотовой связи, то четвертый приобрести уже невозможно.

По всей видимости, есть определенное ограничение, какое количество номеров может принадлежать одному и тому же человеку», - сказал владелец салона.

При этом он отметил, что небольшие магазины около станции метро «28 Мая» продают номера по прежней системе - никаких распоряжений они пока не получали.

Между тем в другом салоне связи сообщили 1news.az, что в самом скором времени приобрести новую SIM-карту можно будет лишь в магазинах, являющихся официальными дилерами компаний Azercell, Bakcell и Azerfon.

«Проблема с продажей номеров мобильных телефонов связана с тем, что на сегодня далеко не все магазины подключены к единой информационной базе, задействованной с 1 февраля. Вы можете купить новый номер, но он будет активирован только после внесения точной информации об абоненте в единую информационную базу», - сказал собеседник агентства.

Напомним, что 22 мая 2015 года Кабинетом министров Азербайджана были приняты изменения в постановление «Об утверждении условий, необходимых при продаже и использовании предприятиями связи (операторами) средств связи» от 7 июля 2005 года.

Новые правила продажи и использования номеров мобильных телефонов вступили в силу с 22 августа 2015 года и касаются не только предприятий связи (операторов), но и их дилеров и дистрибьюторов. При этом данные правила не ограничивают продажу номеров по принципу «не более двух-трех одному владельцу». Они всего лишь систематизируют процесс розничной продажи номеров стационарных и мобильных телефонов (SIM-карт), а также предполагают проведение мероприятий по устранению существующих недостатков в данной сфере.

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В правилах также говорится, что активация телефонных номеров (стационарных и мобильных) в сетях операторов обеспечивается в течение 24 часов только после ввода в электронной форме в онлайн режиме информации о заявителях в единую информационную базу посредством идентификации в Информационно-вычислительном центре Министерства связи и высоких технологий Азербайджана. Для физических лиц используется межведомственная Информационно-поисковая система «Вход-выход и регистрация», а для юридических лиц – информационная система портала «Электронное правительство».

Напомним, что предприятия связи (операторы) должны были привести в соответствие с решением Кабмина свои сети, сопутствующие системы и технические средства еще до 22 августа 2015 года.

Отметим, что получить какие-либо комментарии в Министерстве связи и информационных технологий Азербайджана корреспонденту 1news.az не удалось. Пресс-секретарь ведомства Мишвиг Амиров, сославшись на отсутствие на рабочем месте, попросил связаться с работниками пресс-службы, которые также оказались недоступными для комментариев.

Подробности нам удалось узнать лишь в компании Azercell Telecom.

«С 1 февраля 2017 года продажа и активация номеров мобильных телефонов всеми операторами сотовой связи Азербайджана осуществляется посредством единой онлайн системы. Это сделано в соответствии с обязательствами, поставленными перед операторами Правительством АР», - сказали 1news.az в компании Azercell Telecom.

В компании отметили, что продажа номеров Azercell не была приостановлена и осуществлялась в обычном режиме.

«Это связано с тем, что у всех дилеров Azercell было достаточно активных номеров и продажи осуществлялись за счет этих резервов.

Только 30 января в связи с переходом на новую систему активация новых номеров была временно приостановлена. Уже с 31 января продажа номеров осуществляется по новой системе», - сказали в Azercell Telecom, отметив при этом, что со всеми вопросами, касающимися новой системы продажи номеров мобильных телефонов и ее усовершенствования следует обращаться в Министерство связи и информационных технологий Азербайджана.

Алена Салаева