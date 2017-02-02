Компания Facebook отчиталась о финансовых показателях за прошедший квартал и весь 2016 год.

Об этом говорится в отчетекомпании.

Выручка Facebook по итогам четвертого квартала 2016 года составила $8,81 млрд, что на 51% больше в сравнении с тем же кварталом 2015 года. При этом чистая прибыль компании составила $3,57 млрд, что на 128% больше, чем прибыль Facebook в четвертом квартале 2015 года.

По итогам 2016 года выручка компании составила $27,64 млрд, а чистая прибыль — $10,22 млрд. Таким образом, в сравнении с 2015 годом, чистая прибыль Facebook увеличилась на 177%.

Кроме того, среднее число пользователей, которые ежедневно заходили в соцсеть в декабре, составило 1,23 млрд человек. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 18%.

Газета.ру