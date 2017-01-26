USD1.8559
EUR1.9910
RUB0.0314
Brent55.31
WTI52.99
Золото1 205.11
S&P 500 Index2 280.07
Nikkei 22519 015.09
Технологии

Facebook запускает свои Stories 26.01.2017 00:47

Соцсеть Facebook запускает свои «истории» — функцию, аналогичную Instagram Stories. Об этом сообщает TechCrunch.

В рамках тестового запуска первыми Facebook Stories получат жители Ирландии. Функция станет доступна в приложении соцсети на iOS и Android. В последующие месяцы компания обещает сделать нововведение глобальным.

С точки зрения дизайна Facebook не придумала ничего нового — это аналогичные «кружочки», подсвеченные синим цветом, если пользователи не видел новую «историю».

Функция «историй», которую Instagram перенял у Snapchat, ранее появилась и во «ВКонтакте».

Gazeta.ru

159количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Уволен и второй инспектор - «герой» видео, где водителя доводят до слез – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОАрабский бизнесмен предложил Бураку Озчивиту и Фахрие Эвджен 2.000.000 долларов за медовый месяц в Дубае – ФОТОСамолет AZAL вылетит из Лондона без задержанных бортпроводников – ОБНОВЛЕНОВ мессенджер WhatsApp добавлено три новых функцииБакинский железнодорожный вокзал готовится к открытию после реконструкции – ФОТОАльфонс из Азербайджана оформлял на влюбленных в него челябинок крупные автокредитыАдрей Бедняков прогулялся по Баку в компании Влада Лисовца в рамках программы «Проводник» - ФОТО – ВИДЕОРоналду на машине скорой помощи доставлен в госпиталь - ФОТОСемилетняя девочка из Алеппо написала открытое письмо ТрампуВ Кувейте казнили члена королевской семьи

НОВОЕ НА САЙТЕ

26 января01:06 Прошло 25 лет со дня проведения операции «Дашалты»00:47 Facebook запускает свои Stories00:16 В конгрессе США заявили, что проведут расследование утечек секретных данных25 января23:45 Иракские войска контролируют все районы Мосула к востоку от Тигра23:19 СМИ узнали, что США могут вновь открыть секретные тюрьмы ЦРУ за границей22:52 Трамп: Мексика заплатит за стену на границе22:31 Посол Марокко: Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2017 года в Азербайджане «Годом исламской солидарности» – своевременное решение22:17 Один турецкий военный погиб, пятеро ранены в бою с ИГИЛ на севере Сирии21:55 Вынесен приговор Талеху Багирову и Фуаду Гахраманлы21:41 Стоимость нефти слабо растет на ожидаемых данных минэнерго США21:19 Артур Расизаде распорядился начать подготовку проекта госбюджета на 2018 год20:54 Новый министр обороны США посетит Японию и Южную Корею на следующей неделе20:35 На суд по «Делу Минсвязи» в наручниках доставили арестованных генералов МНБ20:16 Роман «Поющие в терновнике» переведен на азербайджанский язык – ФОТО – ВИДЕО20:04 Министр: Азербайджан в 2017 году ожидает больше газа и меньше нефти