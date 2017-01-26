Соцсеть Facebook запускает свои «истории» — функцию, аналогичную Instagram Stories. Об этом сообщает TechCrunch.

В рамках тестового запуска первыми Facebook Stories получат жители Ирландии. Функция станет доступна в приложении соцсети на iOS и Android. В последующие месяцы компания обещает сделать нововведение глобальным.

С точки зрения дизайна Facebook не придумала ничего нового — это аналогичные «кружочки», подсвеченные синим цветом, если пользователи не видел новую «историю».

Функция «историй», которую Instagram перенял у Snapchat, ранее появилась и во «ВКонтакте».

Gazeta.ru