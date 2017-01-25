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Технологии

В мессенджер WhatsApp добавлено три новых функции 25.01.2017 09:09

Очередное обновление мессенджера WhatsApp для устройств на iOS добавило возможность отправлять сообщения в режиме офлайн. На это обратил внимание MacRumors.

Теперь пользователи смогут отправлять сообщения, даже если у них отсутствует интернет-соединение. В таком случае сообщения будут накапливаться в очереди и отправятся адресатам, когда связь будет восстановлена.

Кроме того, после обновления появилась возможность удалять медиаконтент согласно его типу, например можно выбрать только видео или только фотографии. Последней новой функцией стала возможность отправки собеседнику сразу 30 снимков или видеороликов.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор и МВД предлагают регулировать мессенджеры.

Gazeta.ru

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