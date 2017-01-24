В 2016 году в Азербайджане вновь зафиксирован рост объема услуг в сфере связи.

Как говорится в отчете, размещенном на официальном сайте Госкомитета Азербайджана по статистике, в 2016 году населению, предприятиям и организациям структурами связи было предоставлено услуг на 1 млрд 599,6 млн манатов, что на 4,5% превысило показатель за 2015 год.

72,4% услуг было предоставлено населению.

80,5% доходов, полученных от услуг связи и информации, пришлось на долю частного сектора.

В 2015 году объем услуг в сфере связи Азербайджана вырос на 6,8%, в 2014-м – на 15,1%.

Алена Салаева, Э.Т.