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Технологии

Азербайджанские IT-компании участвуют в тендере в Таджикистане 23.01.2017 15:18

Азербайджанские IT-компании - SINAM и Cybernet - участвуют в тендере по созданию и внедрению интегрированной информационной системы по налоговому управлению, объявленном Налоговым комитетом Таджикистана.

Как говорится в сообщении Информационного центра по ИКТ, цель проекта – полная информатизация налоговой системы Таджикистана, а также перевод налоговой документации в электронный формат.

В этом тендере компания SİNAM участвует в консорциуме с австрийской компанией bit media e-solutions GmbH.

Одним из конкурентов азербайджанских компаний в этом тендере является компания IU Networks из Армении. Последний участник тендера - компания Crown Agents из Великобритании.

Местные IT-компании, имеющие большой опыт, полученный в ходе долгих лет деятельности в Азербайджане, настойчиво выходят на зарубежные рынки. Главные целевые регионы – Азия, Африка и Южная Америка.

Следует отметить, что участие отечественных компаний в проектах, реализуемых в зарубежных странах, - это один из шагов в направлении повышения экспортного потенциала Азербайджана и развития ненефтяного сектора страны. Вот уже на протяжении достаточно долгого времени отечественные компании, представляющие сектор высоких технологий, участвуют в различных тендерах за границей и реализуют сложные IT-проекты.

Компания SİNAM уже осуществила несколько проектов в сфере электронного правительства в Кыргызстане. Ранее компании SİNAM, Cybernet и BestComp вместе участвовали в тендере в Танзании в рамках единого консорциума.

Алена Салаева, Э.Т.

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