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Технологии
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Легко быть стартапом в Азербайджане – ФОТО 19.01.2017 18:03

Центр инноваций и предпринимательства Barama начал сотрудничать с Центром анализа экономических реформ и коммуникации.

18 января состоялась встреча между руководством Центра и стартапами из Barama, в которой приняли участие около 30 молодых стартапов.

На встрече были обсуждены проекты в области информационных технологий, реализованные при помощи Центра инноваций и предпринимательства Barama, и о портале azexport.az, функционирующем при центре. Руководитель портала azexport.az, который был создан для поддержки развития бизнеса в Азербайджане, Заур Гардашов рассказал стартапам о целях, технических возможностях и способах включения новой информации в портал, а также ответил на интересующие их вопросы.

Руководитель Центра инноваций и предпринимательства Barama Имран Багиров напомнил о целом ряде успешных проектов, реализованных в сфере стартапов со стороны государственных и частных организаций, и подчеркнул, что широкие экспортные возможности портала azexport.az создают новые условия для включения в него товаров и услуг.

Помимо этого, сотрудничество с порталом будет способствовать  улучшению инвестиционного климата в сфере ИКТ в нашей стране, появлению новых Интернет и ИТ-проектов, поможет в превращении инновационных идей в успешные бизнес-проекты. Данный процесс, в свою очередь, откроет дополнительные возможности для признания заслуг азербайджанской молодежи, занятой в сфере информационных технологий.

В своем выступлении  руководитель Отдела корпоративных коммуникаций Нигяр Шихлинская также подчеркнула особую важность развития ненефтяного сектора в нашей стране и наличие всех необходимых условий для этого. Отметив постоянную поддержку со стороны Azercell процессу развития предпринимательства и профессионального роста молодежи, Н.Шихлинская призвала молодых людей активно использовать предоставленные возможности.

Сайт azexport.az был создан в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «О создании единой базы данных товаров, производимых в Азербайджанской Республике», подписанным 21 сентября 2016 года.

Миссией сайта azexport.az, который управляется Центром анализа экономических реформ и коммуникации, является представление информации о товарах, произведенных в Азербайджане, и создание выгодной платформы для их продажи на местном и иностранном рынках.

Отметим, что Центр инноваций и предпринимательства Barama при компании Azercell Telecom, который начал свою деятельность в 2009 году, оказывает поддержку  стартапам в их развитии. За 6 лет своей деятельности Barama добился значимых результатов. Так, более 100 проектов начали свою деятельность в центре, и на данный момент 10 проектов продолжают свое успешное функционирование.

Получить дополнительную информацию можно по адресу [email protected].

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