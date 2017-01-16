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Технологии

Состоится церемония вручения наград AWITA 2017, организованная «Клубом женщины Азербайджана в сфере ИКТ - FEMMES DIGITALES» 16.01.2017 18:04

Церемония вручения наград AWITA 2017 - The Women in IT Award самым успешным женщинам, работающим в сфере информационно-коммуникационных технологий Азербайджана, состоится 26 января в Международном центре мугама.

Церемония, организованная «Клубом женщины Азербайджана в сфере ИКТ  - FEMMES DIGITALES», активно проводящим различные просветительские мероприятия с целью популяризации сферы ИКТ среди девушек и женщин Азербайджана, соберет порядка 300 профессионалов и гостей.

На мероприятии будут присутствовать представители разных государственных структур, университетов, ведущих ИКТ-компаний и организаций страны, а также главы дипмиссий разных стран, аккредитованных в Азербайджане.

В ходе церемонии планируется демонстрация достижений женщин в сфере информационных технологий за последний год и определение самых ярких фигур в этой области.

Следует отметить, что жюри соберется за неделю до вручения премий для определения победительниц в 15 номинациях. В составе жюри будут исключительно мужчины из разных частных организаций, действующих в сфере ИКТ, известных университетов, ведущих СМИ страны, государственных структур и т.д. 

Награждения состоятся в следующих номинациях: «Инноватор года», «Стартап года», «Лучший запуск года», «Основатель, генеральный директор или директор по информационным технологиям года», «Цифровой лидер года», «Герой ИТ», «Трансформация года», «Женщина года», «Девелопер года», «Работодатель года», «Выбор жюри», «Вклад в ИТ в регионах», «Учитель года», «IT-сообщество/IT-образовательная программа/IT-проекты в области образования», «IT-студент года».

«Клуб женщины Азербайджана в сфере ИКТ  - FEMMES DIGITALES» приглашает всех женщин, работающих в сфере ИКТ, подать заявки и принять участие, став тем самым частью данного мероприятия.

На награды могут претендовать женщины и девушки, которым уже исполнилось 18 лет, являющиеся резидентами Азербайджана. Также номинантам необходимо заполнить соответствующую форму по выдвижению своих кандидатур на награду или отправить видеозаявку, длительность которой не должна превышать 3 минуты.

Отметим, что для подачи заявок кандидаты должны перейти по указанной ссылке и зарегистрироваться.

Окончательная дата представления заявок  - 20 января 2017 года.

«Клуб женщины Азербайджана в ИКТ – FEMMES DIGITALES» является первой в своем роде профессиональной организацией в Азербайджане, основанной в 2014 году и объединяющей в своих рядах свыше 100 женщин и девушек, тем или иным образом связанных со сферой ИКТ Азербайджана. Цель создания клуба – объединить женщин и девушек, работающих в государственном и частном секторах в области ИКТ, а также в сфере общественной деятельности. Учредители и члены клуба планируют своим примером и практическими мероприятиями повысить стремление женщин и девушек Азербайджана сделать карьеру и получить образование в этой растущей сфере, пользоваться преимуществами информационно-коммуникационных технологий как потребители и пользователи с тем, чтобы улучшить качество собственной жизни.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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