Это первые успешные пуск ракеты и приземление первой ступени после взрыва Falcon 9 в сентябре.

Аэрокосмическая компания SpaceX впервые после аварии успешно запустила ракету Falcon 9. На борту носителя находятся спутники Iridium. В данный момент спутники выведены на орбиту, вторая ступень успешно отсоединилась, сообщает твиттер SpaceX.

Second stage shutdown confirmed. 10 @IridiumComm NEXT satellites in nominal parking orbit. https://t.co/tdni53IviI — SpaceX (@SpaceX) 14 января 2017 г.

Ракета стартовала в 20:53 по Московскому времени с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Запуск и полет Falcon 9 освещается в прямом эфире на YouTube.

Первая ступень ракеты успешно села на платформу "Just Read the Instructions" (англ. — "Просто прочитай инструкции"), сообщает компания в твиттере.

First stage has landed on Just Read the Instructions pic.twitter.com/W0EoLaO4YR — SpaceX (@SpaceX) 14 января 2017 г.

Сентябрьская попытка пуска ракеты закончилась взрывом во время тестирования. 3 сентября 2016 года Falcon 9 должен был быть вывести на геостационарную орбиту спутник AMOS-6 компании Spacecom. Глава SpaceX Илон Маск в своем твиттере сообщил, что взрыв произошел во время залива топлива.

Компания SpaceX поставила перед собой цель обеспечить доступ к интернету на всей поверхности Земли. Для этого SpaceX запланировала вывести на низкую околоземную орбиту 4425 спутников, вещающих в Ku- и Ka-диапазоне.

Интерфакс