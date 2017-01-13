USD1.7867
EUR1.8970
RUB0.0301
Brent56.00
WTI53.02
Золото1 194.72
S&P 500 Index2 270.44
Nikkei 22519 263.44
Технологии
Bu xəbər
azərbaycanca

Наблюдается положительная динамика удовлетворенности клиентов Azercell в 2016 году 13.01.2017 17:48

В 2016 году компания Azercell Telecom, которая постоянно заботится о положительном опыте своих абонентов и старается предоставлять им высококачественные услуги, наблюдает повышение уровня удовлетворенности клиентов.

По результатам опроса, проведенного между абонентами для оценки уровня работы агентов по обслуживанию абонентов, деятельность Абонентского центра Azercell получила высокую оценку. Так, в 2015 году уровень удовлетворенности клиентским сервисом составлял 79%, а в 2016 году данный показатель вырос до 83%.

Также компания добилась высокого результата по Индексу лояльности клиентов NPS (Net Promoter Score), согласно которому Azercell сохранила за собой лидерские позиции и в 2016 году на местном телекоммуникационном рынке. Как известно, в 2014 году впервые в Азербайджане компания Azercell внедрила инновационную систему, позволяющую оценивать показатель, известный в мире как Индекс лояльности клиентов - NPS (Net Promoter Score). Данный индекс определяет приверженность потребителя товару или компании (индекс готовности рекомендовать).

С началом претворения в жизнь этой уникальной возможности Azercell еще раз подтвердила свое лидерство в сфере обслуживания клиентов, что всегда являлось примерным показателем успешного опыта в стране. Внедрение этой инновационной модели оценки приверженности пользователей позволило Azercell еще лучше узнать потребности своих абонентов и тем самым направить последующую деятельность в соответствии с их пожеланиями. С целью сохранения и увеличения уровня удовлетворенности клиентов в 2016 году компания продолжила совершенствовать техническую базу и повышать квалификацию своих сотрудников.

Azercell всегда отличалась своими инновационными подходами в сфере клиентских услуг: в 1998 году Azercell открыла первый телефонный центр в стране, функционирующий в режиме 24/7, а в 2009-м создала первый Региональный телефонный центр в городе Гянджа. Оказывая услуги своим абонентам не только лицом к лицу, но и виртуально, компания постоянно повышает уровень качества данных услуг. Azercell была неоднократно удостоена различных наград за успешную деятельность по обеспечению удовлетворенности клиентов. Azercell также совершает поездки к абонентам, которые по тем или иным причинам не могут посетить Центры клиентских услуг или экспресс-офисы. Посредством поездок в различные города и районы Азербайджана Мобильная абонентская служба оперативно и удобно реагирует на запросы и пожелания абонентов и  предоставляет им весь спектр услуг центров или экспресс-офисов компании.

Сегодня Azercell с радостью оказывает услуги посредством самой большой сети обслуживания клиентов, которая состоит из 63-х пунктов абонентского обслуживания и экспресс-офисов, а также самой большой сети точек продаж из 393 пунктов. Эти офисы и центры готовы оказывать высококачественные услуги абонентам на всей территории нашей страны.

Получить дополнительную информацию можно по адресу [email protected].

На правах рекламы

541количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Двусмысленный хештег #сказочноебали в Instagram взорвал Интернет – ФОТОВ Турции обрушилось 6-этажное здание: есть погибший и раненые - ФОТО - ВИДЕОМинздрав назвал предварительную причину смерти женщины в Баку во время операции – ФОТО – ОБНОВЛЕНОРусфонд подал в суд на родственников Жанны ФрискеМВД Азербайджана прокомментировало попытку суицида подозреваемой в убийстве - ФОТОВ Баку вынесен приговор проигравшемуся игроку, похитившему ребенка – ФОТО – ВИДЕОАзербайджан может отказаться от участия в фестивале КВН – Министерство молодежи и спортаВ WhatsApp нашли лазейку для мошенников и спецслужбВ одном из отелей Дубая произошел пожар, эвакуированы более 40 человекТрамп назвал условие отмены антироссийских санкций

НОВОЕ НА САЙТЕ

14 января16:37 Зимняя сказка в Гусаре - ФОТОРЕПОРТАЖ16:13 Ученые впервые сняли на видео редкого морского дракона - ВИДЕО15:49 Сборная Азербайджана оспорит 9-16 места15:25 Правоохранители Азербайджана смогли обезвредить продавцов оружия – ФОТО15:02 Эльмар Мамедъяров: Азербайджан и Турция за 25 лет вместе успешно прошли сложный и достойный путь14:40 «Сумгайыт» уступил «Шкендербеу» - ФОТО – ВИДЕО14:16 Год без Алана Рикмана - ФОТО13:59 На юге Китая столкнулись почти 20 автомобилей, погибли шесть человек13:46 Азербайджанские арбитры сегодня обслужат два матча13:18 В воскресенье в Баку и на Абшероне облачно, возможны дожди12:50 «Габала» уступила в первой контрольной встрече – ФОТО – ВИДЕО12:35 В Азербайджане пройдет показ фильмов, посвященных Национальным героям12:08 Двое турецких военнослужащих погибли, двое ранены в ходе операции против ПКК11:45 Тебриз Гасанов назвал невезение главной причиной поражений сборной в Санкт-Петербурге11:23 В Баку изменен маршрут движения одного из автобусов - КАРТА