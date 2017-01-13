В 2016 году компания Azercell Telecom, которая постоянно заботится о положительном опыте своих абонентов и старается предоставлять им высококачественные услуги, наблюдает повышение уровня удовлетворенности клиентов.

По результатам опроса, проведенного между абонентами для оценки уровня работы агентов по обслуживанию абонентов, деятельность Абонентского центра Azercell получила высокую оценку. Так, в 2015 году уровень удовлетворенности клиентским сервисом составлял 79%, а в 2016 году данный показатель вырос до 83%.

Также компания добилась высокого результата по Индексу лояльности клиентов NPS (Net Promoter Score), согласно которому Azercell сохранила за собой лидерские позиции и в 2016 году на местном телекоммуникационном рынке. Как известно, в 2014 году впервые в Азербайджане компания Azercell внедрила инновационную систему, позволяющую оценивать показатель, известный в мире как Индекс лояльности клиентов - NPS (Net Promoter Score). Данный индекс определяет приверженность потребителя товару или компании (индекс готовности рекомендовать).

С началом претворения в жизнь этой уникальной возможности Azercell еще раз подтвердила свое лидерство в сфере обслуживания клиентов, что всегда являлось примерным показателем успешного опыта в стране. Внедрение этой инновационной модели оценки приверженности пользователей позволило Azercell еще лучше узнать потребности своих абонентов и тем самым направить последующую деятельность в соответствии с их пожеланиями. С целью сохранения и увеличения уровня удовлетворенности клиентов в 2016 году компания продолжила совершенствовать техническую базу и повышать квалификацию своих сотрудников.

Azercell всегда отличалась своими инновационными подходами в сфере клиентских услуг: в 1998 году Azercell открыла первый телефонный центр в стране, функционирующий в режиме 24/7, а в 2009-м создала первый Региональный телефонный центр в городе Гянджа. Оказывая услуги своим абонентам не только лицом к лицу, но и виртуально, компания постоянно повышает уровень качества данных услуг. Azercell была неоднократно удостоена различных наград за успешную деятельность по обеспечению удовлетворенности клиентов. Azercell также совершает поездки к абонентам, которые по тем или иным причинам не могут посетить Центры клиентских услуг или экспресс-офисы. Посредством поездок в различные города и районы Азербайджана Мобильная абонентская служба оперативно и удобно реагирует на запросы и пожелания абонентов и предоставляет им весь спектр услуг центров или экспресс-офисов компании.

Сегодня Azercell с радостью оказывает услуги посредством самой большой сети обслуживания клиентов, которая состоит из 63-х пунктов абонентского обслуживания и экспресс-офисов, а также самой большой сети точек продаж из 393 пунктов. Эти офисы и центры готовы оказывать высококачественные услуги абонентам на всей территории нашей страны.

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