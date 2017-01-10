Во вторник, 10 января, портал ASAN Viza, с помощью которого можно будет в онлайн-режиме получить азербайджанскую визу, перешел из тестового режима на полнофункциональный.

Об этом говорится в сообщении службы по предоставлению государственных услуг населению Азербайджана ASAN xidmət.

Новая система позволяет иностранцам получить одноразовую визу в Азербайджан сроком на 30 дней.

Заявление на получение визы подается в электронной форме, представив лишь электронную копию паспорта. Обработка запроса занимает три рабочих дня, после чего визу можно получить (загрузить) также онлайн.

Оплатить стоимость визы, которая составляет 20 долларов, можно тоже онлайн. На сегодняшний день услугой ASAN Viza воспользовались около 500 иностранных граждан.

Как отмечается в материале издания о путешествиях Lonely Planet, новой упрощенной системой получения азербайджанской визы смогут воспользоваться граждане 81 страны, среди которых США, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, многие страны ЕС, Ближнего Востока, Азии, а также Центральной и Южной Америки.

Указ об упрощении процедуры выдачи электронных виз и создании системы ASAN Viza был подписан Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 1 июня 2016 года. Новая система рассчитана также на мониторинг выданных виз и отказов в выдаче виз, обобщение причин отказов и подготовку статистических отчетов.

Елена Остапенко, Э.Т.